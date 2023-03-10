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***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

10.03.2023 13:14
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarih ve 2023/4 sayılı toplantısında
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5 numaralı maddesi hükmü gereği Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına, 
2. a) Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Meral Tekin'in ve üyeliğe Muhsin Fuat Payzın'ın atanmasına,
b) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Muhsin Fuat Payzın'ın, üyeliklere Hasan Taygan ile Meral Tekin'in atanmasına,
c) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Meral Tekin'in, üyeliklere Muhsin Fuat Payzın'ın ve Yasemin Yanık'ın atanmasına,
3. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
4. "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin Görev ve Çalışma Esaslarının söz konusu karar ekinde yer alan şekliyle kabulüne,
karar verilmiştir.
Söz konusu komitelere ilişkin görev ve çalışma esasları ekte yer almaktadır.
                    
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122690


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