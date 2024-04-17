***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar16.04.2024 tarih ve 2024/60 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29'uncu maddesinin ikinci fıkrasına istinaden A1 Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 2024 yılında gerçekleştirilecek gayrimenkul değerleme hizmetlerinin yıl içerisinde Fon portföyüne alınacak ve değerleme gerektirecek varlıklar için Ter RA Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ veya Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ.den alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273312BIST