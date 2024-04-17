***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.04.2024 09:19
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
16.04.2024 tarih ve 2024/60 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29'uncu maddesinin ikinci fıkrasına istinaden A1 Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 2024 yılında gerçekleştirilecek gayrimenkul değerleme hizmetlerinin yıl içerisinde Fon portföyüne alınacak ve değerleme gerektirecek varlıklar için Ter RA Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ veya Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ.den alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273312
BIST
'
10:199.683
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 134,67
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.617
En Yüksek
9.695
10:1932,5311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0796
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5883
En Düşük
32,3942
10:1934,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0785
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
35,0943
En Düşük
34,4848
10:192.489,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,77
|Açılış
|: 2.489,20
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.497,20
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler10:19
|UZERB
|597,50
|5.125.205
|% 9,94
|
|AKENR
|23,82
|165.433.441
|% 8,57
|
|MAGEN
|19,65
|147.255.979
|% 6,97
|
|DNISI
|20,80
|19.838.960
|% 6,07
|
|YONGA
|79,75
|220.270
|% 6,05
|
|SOKM
|60,10
|241.393.967
|% -4,38
|
|AKYHO
|8,28
|38.765.099
|% -3,94
|
|EKIZ
|66,10
|330.500
|% -3,85
|
|ENSRI
|31,06
|22.153.805
|% -3,54
|
|EUKYO
|27,82
|2.380.817
|% -3,54
|
|THYAO
|301,75
|839.516.229
|% 1,60
|
|YKBNK
|30,58
|700.856.432
|% 1,93
|
|AKBNK
|57,00
|563.696.316
|% 2,06
|
|ENTRA
|14,85
|505.800.491
|% 0,00
|
|KOZAL
|25,02
|484.125.039
|% 2,04
|
|EKGYO
|10,52
|420.837.206
|% -1,68
|
|ISCTR
|12,37
|465.734.243
|% 1,73
|
|ENTRA
|14,85
|505.800.491
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,87
|184.358.059
|% 2,62
|
|YKBNK
|30,58
|700.856.432
|% 1,93
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5263
|32,5311
|% 0,25
|
|Euro
|34,6075
|34,6233
|% 0,23
|
|Sterlin
|40,4765
|40,6793
|% 0,29
|
|Frank
|35,6379
|35,8165
|% 0,18
|
|Riyal
|8,6580
|8,7014
|% -0,01
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,30
|28,34
|% 0,66
|
|Platin
|951,31
|951,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.014,66
|1.018,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,79
|89,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.378,39
|2.378,71
|% 0,66
|