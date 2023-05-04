***PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.05.2023 18:40
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PAGYO.E payları 05/05/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/06/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146979
BIST
18:054.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,62
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.448
18:0519,4882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0199
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4962
En Düşük
19,4503
18:0521,5157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0171
|Açılış
|: 22,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,4098
18:051.286,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 10,87
|Açılış
|: 1.286,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|42,24
|13.253.347
|% 10,00
|
|POLTK
|2.330,90
|50.590.034
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|269.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|36.684.391
|% 9,99
|
|ASTOR
|45,20
|1.566.539.027
|% 9,98
|
|PAMEL
|162,00
|47.227.685
|% -10,00
|
|SAMAT
|21,10
|53.497.870
|% -9,98
|
|KUYAS
|27,44
|113.764.354
|% -9,97
|
|IHAAS
|156,10
|14.890.998
|% -7,91
|
|ULAS
|14,98
|7.945.843
|% -6,84
|
|THYAO
|127,70
|4.269.640.637
|% -1,16
|
|EUPWR
|77,75
|3.927.230.138
|% -0,89
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|TUPRS
|66,75
|2.193.850.186
|% -3,26
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EKGYO
|5,48
|867.490.129
|% -0,90
|
|ISCTR
|10,65
|1.248.179.149
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,34
|860.070.896
|% -0,64
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4793
|19,4838
|% 0,08
|
|Euro
|21,4651
|21,4969
|% -0,17
|
|Sterlin
|24,4512
|24,5738
|% 0,32
|
|Frank
|21,9263
|22,0584
|% 0,09
|
|Riyal
|5,1803
|5,2063
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.054
|2.054
|14,78
|
|Altın Gr.
|1.285
|1.285
|9,63
|
|Cumhuriyet
|9.192
|9.331
|104,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.519
|4.631
|16,00
|
|Çeyrek
|2.259
|2.309
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|16,22
|16,24
|0,22
|
|B. Petrol
|72,54
|72,54
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SAMAT
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 333, 321 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde -78.78 oranında düşüşle 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 812, 019 adet işlem
-
17:57KRGYO
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 18.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 644 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 451 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 37, 354.00 milyon TL de
-
17:56EGSER
Yüzde -78.83 oranında düşüşle 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 776, 916 adet işlem