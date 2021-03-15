***PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
15.03.2021 16:49
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
16.03.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
PANORA GMYO PAGYO 0,093 0,093
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918220
BIST
18:001.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,69
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.566
En Düşük
1.553
18:007,5605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0063
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
18:009,0247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0299
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
18:00418,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,69
|Açılış
|: 418,66
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SAYAS
|19,81
|19.585.044
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|52.186.827
|% 9,99
|
|GOZDE
|9,14
|334.606.781
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|13.241.842
|% 9,99
|
|JANTS
|624,20
|254.644.714
|% 9,99
|
|POLTK
|333,90
|37.344.544
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|2.249.690
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|13.204.316
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|1.416.303
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|GARAN
|8,74
|1.198.841.278
|% -2,02
|
|SISE
|7,79
|996.169.623
|% 1,70
|
|THYAO
|14,69
|965.313.088
|% 1,31
|
|SASA
|45,24
|930.535.090
|% 0,35
|
|OTKAR
|433,00
|877.154.962
|% 7,47
|
|EKGYO
|2,24
|415.973.807
|% -2,18
|
|GARAN
|8,74
|1.198.841.278
|% -2,02
|
|SISE
|7,79
|996.169.623
|% 1,70
|
|USAK
|2,75
|301.299.277
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,55
|849.930.681
|% -1,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5576
|7,5605
|% -0,08
|
|Euro
|9,0207
|9,0247
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,4559
|10,5083
|% -0,50
|
|Frank
|8,0976
|8,1464
|% -0,22
|
|Riyal
|2,0074
|2,0175
|% -0,20
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|0,48
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,04
|
|B. Petrol
|68,06
|68,06
|-1,16
|
Seans Raporu
18:00
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, SANKO, BRMEN, TRILC, BJKAS, LOGO, ULAS, JANTS, UMPAS, ESEN
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, POLTK, UZERB, CASA, FENER