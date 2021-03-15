***PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler PAGYO16.03.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaPANORA GMYO PAGYO 0,093 0,093http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918220BIST