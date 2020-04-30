***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 16:12
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841703
BIST
16:0199.648
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -1.947,56
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
16:016,9906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0409
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
16:017,5760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0167
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
16:01383,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,47
|Açılış
|: 383,30
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|47.446.377
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|GLRYH
|10,40
|30.152.354
|% 9,94
|
|RTALB
|22,38
|82.849.034
|% 9,92
|
|EKIZ
|9,76
|4.725.158
|% 9,91
|
|DEVA
|16,20
|16.468.612
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.325.925
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PINSU
|7,03
|17.752.603
|% -9,99
|
|GARAN
|8,30
|1.202.770.180
|% -1,31
|
|THYAO
|10,54
|549.707.780
|% -0,75
|
|ASELS
|26,86
|497.124.032
|% -1,97
|
|PETKM
|3,54
|437.613.174
|% -1,67
|
|AFYON
|2,57
|357.338.749
|% 1,18
|
|ADESE
|1,44
|225.770.763
|% -6,49
|
|GARAN
|8,30
|1.202.770.180
|% -1,31
|
|AFYON
|2,57
|357.338.749
|% 1,18
|
|IHLGM
|1,04
|133.088.944
|% -3,70
|
|PETKM
|3,54
|437.613.174
|% -1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7176
|8,7613
|% 0,89
|
|Frank
|7,1658
|7,2090
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8557
|1,8650
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-12,46
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.514
|2,00
|
|Tam
|2.522
|2.576
|2,00
|
|Yarım
|1.228
|1.259
|1,00
|
|Çeyrek
|616
|630
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,08
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,38
|-0,05
|
|B. Petrol
|26,18
|26,18
|1,96
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