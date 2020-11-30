***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 17:56
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890606
BIST
17:441.289
En Yüksek
|Değişim
|: -3,01%
|| -40,01
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.286
17:447,8241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
17:449,3914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0398
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
17:44444,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -5,10
|Açılış
|: 444,67
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:44
|SELEC
|12,54
|188.094.820
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|5.279.287
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.502.652
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|22.787.009
|% 9,97
|
|ERBOS
|31,18
|42.109.359
|% -9,99
|
|QNBFL
|142,40
|6.862.948
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|YESIL
|69,55
|21.531.425
|% -9,97
|
|QNBFB
|78,70
|14.114.090
|% -9,95
|
|EKGYO
|2,17
|2.265.300.444
|% 0,00
|
|GARAN
|8,85
|2.224.222.056
|% -3,59
|
|PETKM
|4,23
|1.671.251.504
|% 0,00
|
|ECILC
|7,27
|1.157.849.680
|% 5,06
|
|THYAO
|11,49
|1.073.464.387
|% -3,69
|
|EKGYO
|2,17
|2.265.300.444
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|1.671.251.504
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,87
|869.322.806
|% -4,01
|
|TSKB
|2,23
|670.800.572
|% -7,47
|
|TEKTU
|2,02
|609.472.910
|% 1,51
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8167
|7,8241
|% 0,13
|
|Euro
|9,3774
|9,3914
|% 0,43
|
|Sterlin
|10,3938
|10,4459
|% 0,35
|
|Frank
|8,5985
|8,6503
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0747
|2,0851
|% -0,12
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-16,75
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-4,67
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,57
|5,58
|-0,13
|
|B. Petrol
|47,89
|47,89
|-0,36
|
Seans Raporu
17:44
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