***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 10:18
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967278
BIST
10:141.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,56
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.388
10:148,9292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0606
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,9347
En Düşük
8,8525
10:1410,3363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0436
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3580
En Düşük
10,2734
10:14501,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 501,26
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
502,88
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler10:14
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|NUGYO
|12,08
|6.291.903
|% 6,90
|
|KNFRT
|4,81
|24.345.242
|% 5,95
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|HURGZ
|2,09
|3.857.098
|% -7,11
|
|MARTI
|1,43
|2.684.655
|% -5,92
|
|MARKA
|4,44
|256.258
|% -5,33
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|EREGL
|16,60
|295.445.970
|% 2,79
|
|TUPRS
|120,30
|147.234.612
|% -0,50
|
|GARAN
|9,21
|135.520.666
|% -0,75
|
|THYAO
|13,94
|117.280.847
|% -0,71
|
|KRDMD
|6,42
|98.862.447
|% 1,10
|
|EREGL
|16,60
|295.445.970
|% 2,79
|
|KRDMD
|6,42
|98.862.447
|% 1,10
|
|GARAN
|9,21
|135.520.666
|% -0,75
|
|GLYHO
|1,94
|24.965.966
|% -3,00
|
|YKBNK
|2,36
|27.436.093
|% -0,42
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9193
|8,9292
|% 0,68
|
|Euro
|10,3273
|10,3363
|% 0,42
|
|Sterlin
|12,0849
|12,1456
|% 0,35
|
|Frank
|9,5587
|9,6163
|% 0,49
|
|Riyal
|2,3719
|2,3838
|% 0,65
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-8,63
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,19
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|0,47
|