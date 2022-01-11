***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2022 10:57
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992679
BIST
11:102.048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,18
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.033
11:1013,8341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0133
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8444
En Düşük
13,7192
11:1015,7130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0544
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7309
En Düşük
15,5189
11:10803,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,45
|Açılış
|: 803,80
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
805,53
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler11:08
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|GEDZA
|21,76
|50.794.896
|% 8,58
|
|CELHA
|8,92
|26.008.841
|% 8,12
|
|KAPLM
|30,58
|7.351.120
|% 7,90
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|29,22
|35.857.269
|% -5,44
|
|PAGYO
|8,90
|136.693
|% -4,30
|
|IHAAS
|9,80
|1.184.070
|% -3,92
|
|RHEAG
|2,03
|552.283
|% -3,79
|
|KRDMD
|12,39
|2.003.013.281
|% 7,27
|
|THYAO
|27,00
|1.339.475.654
|% 1,12
|
|EREGL
|31,08
|1.222.126.041
|% 1,90
|
|GARAN
|11,75
|498.390.742
|% 0,09
|
|SISE
|15,05
|439.294.447
|% 1,01
|
|KRDMD
|12,39
|2.003.013.281
|% 7,27
|
|YKBNK
|3,72
|380.702.814
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,42
|208.128.233
|% 0,00
|
|THYAO
|27,00
|1.339.475.654
|% 1,12
|
|DOHOL
|3,10
|151.067.924
|% 0,32
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|8,19
|
|Altın Gr.
|803
|803
|3,04
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,05
|10,06
|0,07
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|0,71
|