***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2022 11:58
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019979
BIST
13:262.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 19,80
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.478
13:2614,5882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0104
|Açılış
|: 14,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
13:2615,8371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0267
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8590
En Düşük
15,7820
13:26928,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,36
|Açılış
|: 928,13
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
928,69
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler13:26
|MMCAS
|3,52
|1.283.230
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,56
|9.912.397
|% 9,87
|
|KOZAA
|31,54
|1.215.438.624
|% 9,44
|
|IPEKE
|21,00
|299.535.695
|% 8,25
|
|ULUSE
|158,00
|12.317.649
|% 8,15
|
|ASUZU
|81,00
|22.352.220
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|5.133.385
|% -9,97
|
|SANEL
|5,25
|2.363.583
|% -7,73
|
|KONKA
|18,39
|206.492.602
|% -7,45
|
|DOBUR
|53,30
|3.808.477
|% -6,33
|
|THYAO
|37,22
|1.757.198.234
|% -0,05
|
|SISE
|17,70
|1.655.564.645
|% 2,49
|
|GARAN
|13,78
|1.623.105.141
|% 0,36
|
|YKBNK
|5,07
|1.613.360.440
|% 0,17
|
|ASELS
|28,24
|1.533.080.119
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,07
|1.613.360.440
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,73
|650.947.795
|% 0,37
|
|ZOREN
|2,18
|455.017.978
|% 7,92
|
|ODAS
|2,35
|426.491.699
|% 3,52
|
|DOHOL
|3,84
|479.446.695
|% -2,29
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5866
|14,5882
|% -0,07
|
|Euro
|15,8161
|15,8371
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,9164
|19,0113
|% 0,07
|
|Frank
|15,5696
|15,6634
|% -0,00
|
|Riyal
|3,8784
|3,8979
|% 0,04
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|12,63
|
|Altın Gr.
|928
|928
|5,76
|
|Cumhuriyet
|6.145
|6.238
|9,00
|
|Tam
|6.118
|6.271
|11,46
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|5,55
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,71
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|0,16
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,61
|