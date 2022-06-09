***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2022 10:14
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036345
BIST
11:102.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 24,64
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.532
11:1017,2094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0832
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2170
En Düşük
17,0843
11:1018,5069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1131
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
11:101.023,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.023,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler11:08
|EUREN
|19,65
|34.709.171
|% 9,96
|
|QUAGR
|30,12
|45.469.917
|% 8,19
|
|DOCO
|1.638,90
|24.703.851
|% 8,19
|
|FONET
|12,66
|24.426.436
|% 6,48
|
|KGYO
|6,91
|4.696.221
|% 6,14
|
|ULUUN
|20,08
|31.445.867
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|SEGYO
|1,19
|93.555.481
|% -5,56
|
|OYYAT
|72,40
|48.080.388
|% -5,36
|
|THYAO
|47,16
|1.396.006.868
|% 0,94
|
|SISE
|22,26
|751.434.475
|% 1,83
|
|SASA
|43,34
|482.365.355
|% 1,21
|
|TOASO
|66,15
|425.442.782
|% 0,15
|
|SAHOL
|19,91
|411.430.887
|% 0,25
|
|SEGYO
|1,19
|93.555.481
|% -5,56
|
|EKGYO
|2,69
|181.591.125
|% 0,37
|
|ODAS
|2,97
|164.476.186
|% 3,48
|
|DOHOL
|4,06
|189.968.702
|% 2,27
|
|TSKB
|2,37
|99.998.280
|% 3,49
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2047
|17,2098
|% 0,49
|
|Euro
|18,4686
|18,5096
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,4453
|21,5528
|% 0,18
|
|Frank
|17,4979
|17,6033
|% 0,37
|
|Riyal
|4,5731
|4,5960
|% 0,46
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-4,52
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|2,78
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,96
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,22
|
Seans Raporu
11:08
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11:20FONET
Yüzde 6.73 oranında artışla 12.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 992, 602 adet işlem
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11:19DOCO
Yüzde 8.19 oranında artışla 1, 638.90 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 415 adet işlem