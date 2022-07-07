***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2022 10:12
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042750
BIST
11:412.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,50
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.406
11:4117,2936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0781
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
11:4117,6867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1387
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
11:41968,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,13
|Açılış
|: 968,84
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler11:41
|IZFAS
|2,47
|2.089.647
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.059.381
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.044.161
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,84
|13.725.370
|% 9,23
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|175,10
|7.720.415
|% -6,01
|
|KZBGY
|86,60
|1.209.554
|% -2,70
|
|EUKYO
|3,25
|142.906
|% -2,69
|
|RYSAS
|8,47
|1.185.983
|% -2,31
|
|THYAO
|48,26
|1.016.179.051
|% -0,33
|
|SISE
|21,36
|529.570.223
|% 0,00
|
|EREGL
|26,10
|522.532.902
|% -2,10
|
|SASA
|41,26
|378.644.014
|% 2,38
|
|KOZAL
|165,70
|358.193.931
|% -2,10
|
|YKBNK
|4,24
|211.528.111
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,75
|121.002.867
|% -0,36
|
|AKBNK
|8,05
|250.937.623
|% 1,77
|
|ODAS
|2,77
|85.657.226
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,50
|134.552.216
|% 1,35
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2870
|17,2936
|% 0,45
|
|Euro
|17,6600
|17,6867
|% 0,79
|
|Sterlin
|20,6514
|20,7550
|% 0,93
|
|Frank
|17,7349
|17,8417
|% 0,42
|
|Riyal
|4,5940
|4,6171
|% 0,48
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|2,74
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,67
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.519
|6.619
|11,00
|
|Yarım
|3.191
|3.237
|6,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.618
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,11
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,09
|