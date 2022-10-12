***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2022 10:00
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071033
BIST
13:033.567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -5,01
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
13:0318,5918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
13:0318,0639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
13:03998,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,22
|Açılış
|: 998,17
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler13:02
|USAK
|3,74
|73.036.535
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|52.934.951
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|484.890.371
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|880.202.119
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|1.985.130
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|17.698.669
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|17.698.669
|% -9,91
|
|KTSKR
|36,54
|228.957.563
|% -8,42
|
|ISGSY
|11,02
|26.432.957
|% -6,13
|
|GRSEL
|10,24
|18.425.418
|% -4,92
|
|THYAO
|85,70
|3.241.836.085
|% 1,42
|
|ASELS
|32,66
|1.504.840.652
|% 1,24
|
|ISCTR
|8,39
|1.300.051.201
|% 1,21
|
|SASA
|82,65
|1.233.561.745
|% -2,88
|
|YKBNK
|8,35
|1.228.397.113
|% 0,48
|
|EKGYO
|4,28
|766.042.181
|% -0,70
|
|ISCTR
|8,39
|1.300.051.201
|% 1,21
|
|YKBNK
|8,35
|1.228.397.113
|% 0,48
|
|AKFGY
|4,00
|379.354.383
|% -2,44
|
|AKBNK
|13,02
|978.951.518
|% -0,31
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5859
|18,5922
|% 0,04
|
|Euro
|18,0565
|18,0654
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,5166
|20,6195
|% 0,90
|
|Frank
|18,5936
|18,7056
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9326
|4,9574
|% 0,04
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|4,97
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,31
|
|Cumhuriyet
|6.695
|6.796
|20,00
|
|Tam
|6.728
|6.778
|10,00
|
|Yarım
|3.278
|3.314
|5,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,05
|
|B. Petrol
|94,77
|94,77
|0,48
|