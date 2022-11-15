***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 11:22
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080035
BIST
14:494.607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 36,86
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
14:4918,6131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
14:4919,3841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1636
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4293
En Düşük
19,1707
14:491.062,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.062,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler14:49
|KONKA
|58,30
|289.844.413
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|157.306.220
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.018.481.344
|% 9,99
|
|SMRTG
|128,80
|137.924.063
|% 9,99
|
|ORGE
|28,42
|116.833.799
|% 9,98
|
|MNDRS
|9,91
|170.871.704
|% -9,99
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|OSMEN
|47,20
|4.947.822
|% -7,45
|
|SNGYO
|3,55
|701.726.350
|% -6,82
|
|THYAO
|108,90
|7.124.035.909
|% -0,73
|
|ASELS
|41,88
|4.434.248.774
|% 0,43
|
|EREGL
|36,98
|3.885.015.638
|% -0,96
|
|ODAS
|11,59
|3.732.673.153
|% -2,52
|
|PETKM
|14,95
|3.658.765.446
|% -2,03
|
|SKBNK
|2,30
|784.817.228
|% -0,43
|
|ALBRK
|2,80
|903.006.753
|% 9,80
|
|ISCTR
|9,44
|3.097.803.468
|% 1,94
|
|ODAS
|11,59
|3.732.673.153
|% -2,52
|
|YKBNK
|10,12
|3.046.787.991
|% 3,16
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6071
|18,6131
|% 0,05
|
|Euro
|19,3713
|19,3841
|% 0,85
|
|Sterlin
|22,0215
|22,1319
|% 1,00
|
|Frank
|19,7046
|19,8233
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9364
|4,9611
|% 0,04
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|3,49
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|2,32
|
|Cumhuriyet
|7.085
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.056
|7.171
|37,00
|
|Yarım
|3.426
|3.506
|18,00
|
|Çeyrek
|1.713
|1.753
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,81
|92,81
|-0,33
|