***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2023 11:12
***PAGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122136
BIST
15:325.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 44,36
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
15:3218,9645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9645
En Düşük
18,9062
15:3220,0936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1097
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2741
En Düşük
19,9125
15:321.107,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.107,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.109,38
En Düşük
1.102,58
BIST En Aktif Hisseler15:32
|YGYO
|1,76
|50.232.656
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|82.496.986
|% 10,00
|
|KONYA
|3.392,80
|194.782.056
|% 10,00
|
|YESIL
|4,29
|35.220.148
|% 10,00
|
|UZERB
|209,30
|1.334.610
|% 9,98
|
|EMKEL
|10,35
|611.240.140
|% -10,00
|
|DOBUR
|51,20
|26.055.275
|% -9,94
|
|GRSEL
|15,21
|15.413.702
|% -5,53
|
|OTTO
|97,50
|1.297.651
|% -5,16
|
|DOAS
|135,00
|544.298.258
|% -5,06
|
|ISCTR
|14,64
|6.132.095.491
|% 2,59
|
|EREGL
|43,36
|5.583.735.104
|% 0,79
|
|AKBNK
|20,12
|4.886.773.627
|% 0,95
|
|OYAKC
|45,44
|3.957.889.442
|% 6,62
|
|YKBNK
|11,72
|3.918.392.367
|% 1,12
|
|ISCTR
|14,64
|6.132.095.491
|% 2,59
|
|YKBNK
|11,72
|3.918.392.367
|% 1,12
|
|AKBNK
|20,12
|4.886.773.627
|% 0,95
|
|SKBNK
|2,70
|522.363.653
|% 0,37
|
|EKGYO
|8,29
|1.504.830.525
|% 2,22
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9396
|18,9645
|% 0,13
|
|Euro
|20,0881
|20,0936
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,4480
|22,5606
|% 0,32
|
|Frank
|20,1156
|20,2368
|% 0,36
|
|Riyal
|5,0360
|5,0612
|% 0,11
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|4,51
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|3,60
|
|Cumhuriyet
|7.488
|7.601
|-3,00
|
|Tam
|7.530
|7.577
|-9,00
|
|Yarım
|3.679
|3.707
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.854
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,10
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|0,07
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|0,28
|
Seans Raporu
15:32
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