***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.12.2020 09:09
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sinan Aydın Aygün tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892216
BIST
11:551.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,53
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
11:557,8284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0093
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
11:559,4994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0301
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
11:55468,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,30
|Açılış
|: 468,87
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler11:53
|AKFGY
|4,73
|19.236.524
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.617.729
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.114.737
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.158.383
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,12
|54.323
|% 9,80
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|BSOKE
|2,59
|218.287.211
|% -6,83
|
|IZMDC
|17,76
|17.494.485
|% -6,03
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|EREGL
|13,59
|975.560.349
|% 1,04
|
|PETKM
|4,88
|871.920.308
|% -0,20
|
|SISE
|7,13
|853.387.347
|% 0,00
|
|SELEC
|18,82
|639.579.603
|% 3,63
|
|KRDMD
|5,20
|605.136.744
|% -0,57
|
|PETKM
|4,88
|871.920.308
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,08
|277.768.420
|% 1,46
|
|SISE
|7,13
|853.387.347
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,20
|605.136.744
|% -0,57
|
|ODAS
|3,62
|398.655.418
|% 1,97
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8251
|7,8292
|% 0,13
|
|Euro
|9,4941
|9,4993
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,4658
|10,5182
|% 0,54
|
|Frank
|8,7785
|8,8314
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0792
|2,0896
|% 0,07
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-7,88
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-13,00
|
|Tam
|3.089
|3.167
|-13,19
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|-6,38
|
|Çeyrek
|749
|766
|-3,19
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|49,52
|49,52
|0,68
|
Seans Raporu
11:53
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-
12:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 57 artarak (% 0.51 ) 1, 489
-
12:05DOAS
Yüzde 5.27 oranında artışla 29.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 105, 541 adet işlem
-
12:02PEGYO
Yüzde 6.45 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 912, 447 adet işlem
-
12:01XU100
Endeks 1, 346 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 9, 353.00 milyon TL de
-
12:01DOAS
Yüzde 5.41 oranında artışla 29.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 022, 045 adet işlem