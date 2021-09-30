***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.09.2021 16:54
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Salih Bezci tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965910
BIST
17:071.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,79
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.386
17:078,8782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0388
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8616
17:0710,2964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0593
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2780
17:07498,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,31
|Açılış
|: 498,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
498,57
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:07
|VBTYZ
|20,74
|53.634.043
|% 9,97
|
|ATAGY
|4,32
|26.960.281
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.123.742
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|DGATE
|13,36
|18.437.838
|% 8,53
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.348.350
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.213.836
|% -9,93
|
|AKFGY
|4,50
|6.307.163
|% -7,98
|
|GARFA
|12,08
|4.410.953
|% -6,86
|
|GARAN
|9,18
|1.634.290.423
|% 1,32
|
|THYAO
|13,98
|891.516.692
|% 1,45
|
|TUPRS
|114,80
|803.069.129
|% 1,86
|
|SISE
|8,25
|745.701.218
|% 0,98
|
|AKBNK
|5,33
|649.830.834
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,39
|548.545.055
|% 0,84
|
|GARAN
|9,18
|1.634.290.423
|% 1,32
|
|AKBNK
|5,33
|649.830.834
|% 1,72
|
|SISE
|8,25
|745.701.218
|% 0,98
|
|KRDMD
|6,43
|557.576.461
|% 1,90
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8756
|8,8782
|% -0,44
|
|Euro
|10,2878
|10,2964
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,9322
|11,9920
|% 0,02
|
|Frank
|9,4562
|9,5132
|% -0,44
|
|Riyal
|2,3609
|2,3727
|% -0,34
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|21,53
|
|Altın Gr.
|498
|498
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|15,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|23,65
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|11,44
|
|Çeyrek
|795
|813
|5,72
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|0,07
|
|B. Petrol
|77,03
|77,03
|-1,06
|