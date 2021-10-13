***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.10.2021 11:10
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Salih Bezci tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970117
BIST
11:291.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,20
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.428
En Düşük
1.421
11:299,0237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0114
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0465
En Düşük
9,0017
11:2910,4373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0061
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,4683
En Düşük
10,4123
11:29512,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,47
|Açılış
|: 512,85
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
513,09
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler11:29
|LUKSK
|49,50
|9.015.063
|% 10,00
|
|MERIT
|24,74
|28.779.894
|% 6,82
|
|YEOTK
|80,70
|133.140.369
|% 4,87
|
|FROTO
|169,20
|399.783.384
|% 4,77
|
|GARFA
|14,00
|164.318
|% 4,63
|
|PRKAB
|19,17
|4.163.475
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|42.713.425
|% -9,88
|
|KZBGY
|27,50
|52.180.427
|% -6,46
|
|YBTAS
|10.100,00
|20.200
|% -6,04
|
|KERVN
|0,60
|245.257
|% -4,76
|
|THYAO
|14,36
|718.101.071
|% 2,57
|
|FROTO
|169,20
|399.783.384
|% 4,77
|
|GARAN
|9,53
|333.840.461
|% 0,32
|
|KRDMD
|6,88
|325.016.588
|% 1,18
|
|PETKM
|6,24
|292.118.507
|% 1,30
|
|EKGYO
|1,84
|265.122.467
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,43
|149.557.563
|% 0,00
|
|THYAO
|14,36
|718.101.071
|% 2,57
|
|KRDMD
|6,88
|325.016.588
|% 1,18
|
|PETKM
|6,24
|292.118.507
|% 1,30
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0210
|9,0237
|% -0,13
|
|Euro
|10,4337
|10,4373
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,2652
|12,3268
|% 0,20
|
|Frank
|9,6754
|9,7337
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3981
|2,4101
|% -0,15
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|7,61
|
|Altın Gr.
|513
|513
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,06
|
|B. Petrol
|83,22
|83,22
|-0,20
|