***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.10.2021 09:02
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Salih Bezci tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970604
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.432
En Düşük
1.408
18:059,1608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0832
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1885
En Düşük
9,0704
18:0510,6398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0962
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,6694
En Düşük
10,5302
18:05527,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,99
|Açılış
|: 527,55
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
530,07
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|49,50
|9.719.745
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|13.112.457
|% 9,92
|
|KTSKR
|33,00
|35.570.843
|% 7,00
|
|ISKUR
|353.000,00
|353.000
|% 6,97
|
|DOBUR
|34,16
|4.656.833
|% -9,96
|
|OYLUM
|7,10
|10.242.255
|% -9,90
|
|AKFGY
|6,11
|56.546.237
|% -9,88
|
|PRKAB
|19,30
|175.201.955
|% -9,39
|
|PENTA
|176,00
|11.174.886
|% -8,57
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
|
|THYAO
|14,26
|1.467.916.583
|% 1,86
|
|ASELS
|16,30
|1.401.633.126
|% -0,24
|
|TUPRS
|122,80
|975.340.230
|% -3,31
|
|EKGYO
|1,82
|671.226.885
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,39
|516.975.786
|% -1,65
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
|
|ODAS
|1,48
|222.489.025
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,74
|905.712.229
|% -0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1574
|9,1608
|% 0,92
|
|Euro
|10,5991
|10,6398
|% 0,91
|
|Sterlin
|12,4792
|12,5418
|% 0,89
|
|Frank
|9,8804
|9,9399
|% 0,92
|
|Riyal
|2,4347
|2,4469
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-0,58
|
|Altın Gr.
|528
|528
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,78
|6,79
|0,04
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|0,68
|