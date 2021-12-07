***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.12.2021 10:24
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Salih Bezci tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981367
BIST
13:111.952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 24,27
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.954
En Düşük
1.943
13:1113,7416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0560
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
13:1115,5015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0783
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
13:11784,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -4,76
|Açılış
|: 784,51
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler13:09
|INTEM
|66,00
|27.757.726
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.800.118
|% 9,99
|
|BAGFS
|12,70
|9.296.986
|% 9,96
|
|QNBFL
|108,70
|970.691
|% 9,96
|
|RALYH
|12,63
|17.320.908
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|3.501.728
|% -9,95
|
|KLGYO
|2,24
|272.306.728
|% -8,57
|
|ACSEL
|21,14
|39.667.642
|% -6,71
|
|MEGAP
|7,24
|67.271.257
|% -6,10
|
|SISE
|14,30
|2.459.230.507
|% 7,20
|
|KRDMD
|9,61
|1.453.572.654
|% 3,33
|
|THYAO
|19,20
|1.173.593.697
|% 2,73
|
|ASELS
|22,96
|1.156.886.037
|% 1,86
|
|GARAN
|11,82
|1.089.467.044
|% -0,17
|
|ODAS
|1,67
|300.765.323
|% 1,21
|
|SISE
|14,30
|2.459.230.507
|% 7,20
|
|YKBNK
|3,52
|553.359.874
|% -0,85
|
|KRDMD
|9,61
|1.453.572.654
|% 3,33
|
|KLGYO
|2,24
|272.306.728
|% -8,57
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7339
|13,7389
|% -0,43
|
|Euro
|15,4847
|15,5062
|% -0,47
|
|Sterlin
|18,1272
|18,2181
|% -0,59
|
|Frank
|14,7793
|14,8684
|% -0,47
|
|Riyal
|3,6437
|3,6619
|% -0,62
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|0,64
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-5,05
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|-38,00
|
|Tam
|5.160
|5.289
|-40,83
|
|Yarım
|2.494
|2.558
|-19,76
|
|Çeyrek
|1.251
|1.279
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|1,54
|