***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.12.2021 13:30
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zekeriya Fındıkoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981929
BIST
17:472.008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 27,22
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:4713,7116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2215
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:4715,5358
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,3187
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:47786,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 12,21
|Açılış
|: 786,59
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|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:46
|BAGFS
|13,97
|11.505.074
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|864.881.631
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|5.033.930
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,70
|45.826.421
|% 9,98
|
|CRDFA
|4,86
|16.318.525
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|121.281.714
|% -9,97
|
|THYAO
|20,46
|4.859.469.624
|% 6,56
|
|GARAN
|12,02
|4.535.748.523
|% 1,61
|
|SISE
|14,85
|4.481.972.250
|% 1,23
|
|ASELS
|24,10
|2.523.950.172
|% 4,42
|
|KRDMD
|9,83
|2.471.851.256
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,53
|1.874.057.949
|% 5,42
|
|YKBNK
|3,63
|1.516.969.383
|% 1,68
|
|GARAN
|12,02
|4.535.748.523
|% 1,61
|
|TSKB
|1,65
|587.226.890
|% 1,85
|
|SISE
|14,85
|4.481.972.250
|% 1,23
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7012
|13,7175
|% 1,69
|
|Euro
|15,4988
|15,5291
|% 2,05
|
|Sterlin
|18,0922
|18,1829
|% 1,58
|
|Frank
|14,8203
|14,9096
|% 2,01
|
|Riyal
|3,6508
|3,6691
|% 1,85
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,67
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,84
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,44
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,12
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,23
|