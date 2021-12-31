***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.12.2021 15:24
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zekeriya Fındıkoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987441
BIST
16:041.865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.858
16:0413,4472
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 0,2649
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
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13,4792
En Düşük
13,0111
16:0415,2417
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,3147
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
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15,2793
En Düşük
14,6962
16:04787,52
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 18,92
|Açılış
|: 787,52
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|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
788,60
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler16:04
|PRKAB
|62,90
|95.975.055
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,73
|51.320.126
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.678.141
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.302.669
|% 9,91
|
|OZKGY
|6,47
|46.477.432
|% 9,85
|
|SEYKM
|10,02
|53.121.743
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,60
|330.382
|% -9,72
|
|IHAAS
|9,29
|43.609.103
|% -5,40
|
|VANGD
|4,53
|18.603.675
|% -5,23
|
|ASUZU
|33,72
|131.501.502
|% -4,69
|
|GARAN
|11,31
|1.107.806.803
|% -1,31
|
|EREGL
|28,18
|1.078.945.422
|% -0,63
|
|THYAO
|20,34
|955.833.579
|% 0,99
|
|SISE
|13,59
|751.308.493
|% 0,89
|
|SASA
|53,60
|567.385.675
|% -1,56
|
|GARAN
|11,31
|1.107.806.803
|% -1,31
|
|YKBNK
|3,40
|282.323.522
|% -2,30
|
|TSKB
|1,45
|117.121.728
|% 0,69
|
|EKGYO
|2,18
|168.938.180
|% -0,46
|
|SISE
|13,59
|751.308.493
|% 0,89
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4195
|13,4472
|% 2,01
|
|Euro
|15,1994
|15,2417
|% 2,11
|
|Sterlin
|18,0873
|18,1780
|% 2,16
|
|Frank
|14,6895
|14,7779
|% 2,49
|
|Riyal
|3,5723
|3,5903
|% 2,25
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|6,40
|
|Altın Gr.
|787
|788
|18,92
|
|Cumhuriyet
|5.225
|5.304
|147,00
|
|Tam
|5.200
|5.336
|150,56
|
|Yarım
|2.513
|2.581
|72,83
|
|Çeyrek
|1.261
|1.291
|36,42
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,17
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,00
|0,24
|
|B. Petrol
|78,44
|78,44
|-1,09
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