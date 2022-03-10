***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.03.2022 17:17
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zekeriya Fındıkoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009097
BIST
17:042.040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,02
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
17:0414,9099
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,2614
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9114
En Düşük
14,6097
17:0416,5624
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,3083
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
17:04955,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 16,79
|Açılış
|: 955,42
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
962,63
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler17:02
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.238.950
|% 9,98
|
|ARDYZ
|5,30
|115.403.147
|% 9,96
|
|GRSEL
|9,97
|1.362.271
|% 9,92
|
|NTHOL
|9,12
|75.008.934
|% -5,88
|
|OZKGY
|7,42
|52.697.726
|% -5,72
|
|OZKGY
|7,42
|52.697.726
|% -5,72
|
|SKTAS
|3,12
|22.631.958
|% -5,17
|
|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
|
|KRDMD
|15,14
|4.445.172.636
|% 5,65
|
|THYAO
|25,88
|3.179.233.185
|% -0,99
|
|SASA
|54,35
|2.195.673.519
|% -2,60
|
|TUPRS
|204,90
|1.981.100.899
|% 4,54
|
|EREGL
|34,38
|1.658.234.920
|% 1,54
|
|KRDMD
|15,14
|4.445.172.636
|% 5,65
|
|DOHOL
|3,13
|649.363.346
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,14
|432.898.984
|% -1,83
|
|ODAS
|1,53
|291.569.942
|% 2,68
|
|YKBNK
|3,71
|526.246.183
|% -0,80
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8867
|14,9021
|% 1,73
|
|Euro
|16,5114
|16,5617
|% 1,89
|
|Sterlin
|19,5383
|19,6363
|% 1,54
|
|Frank
|15,9182
|16,0141
|% 1,13
|
|Riyal
|3,9531
|3,9729
|% 1,61
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.002
|2.003
|11,09
|
|Altın Gr.
|955
|955
|16,28
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,36
|0,24
|
|B. Petrol
|118
|118
|6,52
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17BIZIM
Yüzde 4.70 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 373, 405 adet işlem
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 57 artarak (% 0.03 ) 1, 847
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARDYZ, EUYO, UZERB, FORMT, OTTO, GZNMI, GRSEL
-
17:16
FORMT, ARDYZ, TRCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:16
YBTAS, SKTAS, EDIP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında