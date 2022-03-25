***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.03.2022 12:49
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zekeriya Fındıkoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012960
BIST
15:202.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 14,88
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
15:2014,8418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0176
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
15:2016,3560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0276
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
15:20932,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 932,78
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler15:20
|PKENT
|255,60
|116.607.253
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.639.281
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|259.003.323
|% 9,93
|
|SNKRN
|30,88
|499.780
|% 8,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,98
|19.072.027
|% -4,36
|
|SELGD
|4,11
|2.086.012
|% -3,75
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|ISSEN
|15,45
|11.198.558
|% -3,32
|
|KRDMD
|15,42
|1.294.830.666
|% 0,33
|
|THYAO
|28,32
|1.031.994.298
|% 0,71
|
|SMRTG
|16,39
|761.977.735
|% 6,43
|
|SASA
|59,35
|736.453.861
|% 1,37
|
|KARSN
|4,75
|714.276.494
|% 5,56
|
|KARSN
|4,75
|714.276.494
|% 5,56
|
|DOHOL
|3,28
|317.692.637
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,95
|354.397.588
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,42
|1.294.830.666
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,30
|182.340.751
|% 1,77
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8360
|14,8418
|% 0,12
|
|Euro
|16,3384
|16,3560
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,5340
|19,6320
|% 0,28
|
|Frank
|15,9469
|16,0430
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9446
|3,9643
|% 0,18
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-4,98
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,40
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.147
|6.300
|-7,72
|
|Yarım
|2.971
|3.047
|-3,74
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,24
|0,07
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,39
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:35AYEN
Yüzde 6.98 oranında artışla 13.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 906, 826 adet işlem
-
15:34NIBAS
Yüzde 6.00 oranında artışla 11.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 313, 466 adet işlem
-
15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 77 artarak (% 0.69 ) 2, 437
-
15:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, TRKCM, GUSGR
-
15:33XU100
Endeks 2, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 14, 414.00 milyon TL de