***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.04.2022 11:40
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zekeriya Fındıkoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016323
BIST
11:322.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,17
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.323
11:3214,7417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0287
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7466
En Düşük
14,7016
11:3216,0900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0500
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1450
En Düşük
16,0450
11:32912,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,10
|Açılış
|: 912,05
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
912,29
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler11:30
|DOAS
|70,05
|52.107.634
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|11.516.842
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.350.222
|% 9,95
|
|AYGAZ
|32,64
|74.903.817
|% 9,68
|
|KONKA
|14,92
|86.338.643
|% 8,75
|
|SANEL
|5,13
|467.287
|% -10,00
|
|SERVE
|18,00
|62.946
|% -10,00
|
|NTHOL
|10,63
|18.866.438
|% -4,92
|
|LIDER
|17,85
|120.126.091
|% -4,29
|
|CEOEM
|11,44
|23.782.274
|% -3,70
|
|THYAO
|34,60
|1.510.117.985
|% 0,29
|
|PETKM
|9,93
|1.266.746.153
|% 1,85
|
|ASELS
|25,92
|995.664.223
|% -0,38
|
|TUPRS
|243,40
|816.518.910
|% 1,00
|
|KOZAL
|156,90
|783.301.989
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,55
|389.090.241
|% -1,54
|
|PETKM
|9,93
|1.266.746.153
|% 1,85
|
|ODAS
|1,89
|182.656.724
|% -1,05
|
|KARSN
|5,73
|324.510.236
|% 1,24
|
|YKBNK
|4,18
|233.420.063
|% -0,71
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7360
|14,7408
|% 0,19
|
|Euro
|16,0969
|16,1063
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,2308
|19,3273
|% 0,18
|
|Frank
|15,7259
|15,8206
|% -0,36
|
|Riyal
|3,9170
|3,9366
|% 0,06
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|1,28
|
|Altın Gr.
|912
|912
|1,05
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,08
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:45ALARK
Yüzde 6.09 oranında artışla 26.12 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 727, 015 adet işlem
-
11:44BRSAN
Yüzde 5.66 oranında artışla 29.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 284, 326 adet işlem
-
11:42AYES
Yüzde -3.17 oranında düşüşle 18.30 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 106 adet işlem
-
11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 64 kaybederek (% -0.14 ) 2, 587
-
11:41XU100
Endeks 2, 324 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 15, 213.00 milyon TL de