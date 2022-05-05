***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.05.2022 09:09
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zekeriya Fındıkoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılara
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,7883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0555
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,8051
En Düşük
14,7014
18:0515,7521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0924
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,7521
En Düşük
15,6227
18:05901,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 11,17
|Açılış
|: 901,75
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
903,94
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,94
|25.486.668
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,94
|25.486.668
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7956
|14,7997
|% 0,45
|
|Euro
|15,7130
|15,7320
|% 0,46
|
|Sterlin
|18,4989
|18,5917
|% -0,26
|
|Frank
|15,1219
|15,2130
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9262
|3,9459
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|18,11
|
|Altın Gr.
|903
|903
|12,27
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|0,15
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,11
|