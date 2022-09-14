***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.09.2022 09:16
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yalıkavak II Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062953
BIST
11:283.317
En Yüksek
|Değişim
|: -3,22%
|| -110,29
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.307
11:2818,2638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
11:2818,2783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0849
|Açılış
|: 18,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2817
En Düşük
18,1753
11:281.000,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,41
|Açılış
|: 1.000,90
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,36
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler11:26
|PAGYO
|23,12
|8.737.694
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.087.873
|% 9,96
|
|DESA
|31,34
|24.479.780
|% 8,67
|
|IEYHO
|1,09
|80.637.105
|% 6,86
|
|RAYSG
|14,10
|2.691.893
|% 6,74
|
|ISCTR
|10,17
|1.151.548.460
|% -10,00
|
|ISFIN
|8,10
|24.255.174
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|45.298.065
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|26.539.244
|% -10,00
|
|HKTM
|38,20
|30.434.099
|% -9,99
|
|THYAO
|71,25
|1.546.234.413
|% 0,21
|
|KRDMD
|13,25
|1.329.998.127
|% -8,30
|
|AKBNK
|14,20
|1.285.965.103
|% -9,90
|
|HALKB
|12,26
|1.206.665.004
|% -9,99
|
|YKBNK
|7,86
|1.153.051.206
|% -9,97
|
|EKGYO
|4,34
|1.050.523.072
|% -9,96
|
|YKBNK
|7,86
|1.153.051.206
|% -9,97
|
|ISCTR
|10,17
|1.151.548.460
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.206.665.004
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,25
|1.329.998.127
|% -8,30
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2511
|18,2537
|% 0,02
|
|Euro
|18,2665
|18,2732
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,0107
|21,1161
|% 0,47
|
|Frank
|18,9500
|19,0641
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8414
|4,8657
|% 0,01
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,85
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|1,80
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.764
|6.826
|10,00
|
|Yarım
|3.296
|3.337
|5,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.668
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,49
|19,52
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|93,18
|93,18
|0,01
|
Seans Raporu
11:26
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11:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, GUBRF, TOASO
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11:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 86 kaybederek (% -3.43 ) 2, 955
-
11:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, PAGYO
-
11:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ICBCT, SKBNK, HALKB, ISCTR, EKGYO, ATSYH, HKTM, TSKB, VAKBN, ZRGYO
-
11:41
DESA, RAYSG, DGNMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında