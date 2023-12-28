***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.12.2023 09:25
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burhan Gökberk Hisarcıklıoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229937
BIST
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11:347.390
En Düşük
|Değişim
|: 1,79%
|| 129,76
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.410
11:3429,4489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0685
|Açılış
|: 29,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4517
En Düşük
29,3340
11:3432,8356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1659
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8409
En Düşük
32,6026
11:341.966,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.966,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.959,47
BIST En Aktif Hisseler11:32
|MIATK
|34,84
|296.712.194
|% 9,97
|
|CMBTN
|2.106,00
|111.042.024
|% 9,97
|
|DIRIT
|10,40
|248.924
|% 9,94
|
|BRSAN
|580,50
|262.564.970
|% 9,94
|
|ETYAT
|8,52
|1.566.610
|% 9,94
|
|SKBNK
|4,14
|12.927.456
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|180.789.133
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|41.767.630
|% -9,97
|
|INVES
|232,50
|60.623.333
|% -9,97
|
|SNPAM
|111,00
|1.453.434
|% -5,13
|
|THYAO
|227,00
|2.013.107.630
|% 2,16
|
|AKBNK
|36,28
|933.190.369
|% 1,11
|
|YKBNK
|19,34
|884.592.576
|% 0,94
|
|ISCTR
|22,84
|811.189.529
|% 2,24
|
|TUPRS
|148,20
|628.763.692
|% 1,37
|
|YKBNK
|19,34
|884.592.576
|% 0,94
|
|ISCTR
|22,84
|811.189.529
|% 2,24
|
|EKGYO
|6,84
|231.338.204
|% 1,18
|
|AKBNK
|36,28
|933.190.369
|% 1,11
|
|ODAS
|8,15
|151.930.227
|% 4,22
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4460
|29,4512
|% 0,24
|
|Euro
|32,8095
|32,8336
|% 0,50
|
|Sterlin
|37,5834
|37,7719
|% 0,23
|
|Frank
|34,9385
|35,1490
|% 0,59
|
|Riyal
|7,8283
|7,8676
|% 0,21
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,29
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|998,63
|1.004,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.151,26
|1.160,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,71
|79,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,41
|2.077,72
|% 0,66
|