***PAGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
15.09.2021 16:37
***PAGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler PAGYO
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREPGYO00013 PAGYO Nakit Temettü Ödeme 8 8 15/09/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963949
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,94
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.413
18:058,5160
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0891
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5373
En Düşük
8,4182
18:0510,0324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0599
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0686
En Düşük
9,9414
18:05480,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -5,72
|Açılış
|: 480,34
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
477,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|9,35
|6.350.023
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|4.390.721
|% 9,97
|
|FRIGO
|19,86
|59.601.491
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|364.014
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.375.066
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|130.277.766
|% -10,00
|
|ISBIR
|71,10
|3.485.706
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|720.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.588.362
|% -9,99
|
|DIRIT
|5,27
|1.350.157
|% -9,91
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|THYAO
|12,47
|884.572.601
|% 1,71
|
|KOZAL
|94,85
|587.843.378
|% -3,95
|
|BIOEN
|35,26
|517.341.515
|% 0,51
|
|TUPRS
|108,10
|517.245.548
|% -1,01
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,47
|406.974.904
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|182.612.179
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|140.086.695
|% -3,47
|
|ISGYO
|1,81
|146.705.061
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5104
|8,5160
|% 1,06
|
|Euro
|10,0224
|10,0324
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,7028
|11,7615
|% 0,63
|
|Frank
|9,1609
|9,2160
|% 0,38
|
|Riyal
|2,2636
|2,2749
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-39,62
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-6,17
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,78
|-1,08
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,23
|
|B. Petrol
|75,34
|75,34
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKYHO, BASCM, GARFA, FRIGO, TEZOL
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHGZT, ISKUR, ISKPL, NUGYO