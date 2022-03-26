***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2022 - 31/12/2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi26.03.2022Tescil Tarihi--Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su--AçıklamalarYönetim Kurulu tarafından önerilen Şirketimizin 2022 Yılı bağımsız denetim hizmetinin (Grant Thornton) mensubu Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'den alınması yönündeki teklif Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013316BIST