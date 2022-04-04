***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
04.04.2022 16:03
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/04/2018
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2022-2026 yılları arasında uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 90 milyon TL'ndan 250 milyon TL'na artırımına ilişkin değişiklik sürecinin 01.04.2022 tarihinde tescil ve 01.04.2022 tarih ve 10550 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ile tamamlanmasını müteakip güncellenen esas sözleşmemizin tam metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6, 11, 18 24/03/2015 27/03/2015 8788
4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 25/03/2016 30/03/2016 9043
6 28/03/2018 02/04/2018 9549
6 01/04/2022 01/04/2022 10550
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015432
BIST