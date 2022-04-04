***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/04/2018AçıklamalarEsas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2022-2026 yılları arasında uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 90 milyon TL'ndan 250 milyon TL'na artırımına ilişkin değişiklik sürecinin 01.04.2022 tarihinde tescil ve 01.04.2022 tarih ve 10550 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ile tamamlanmasını müteakip güncellenen esas sözleşmemizin tam metni ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6, 11, 18 24/03/2015 27/03/2015 87884, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 25/03/2016 30/03/2016 90436 28/03/2018 02/04/2018 95496 01/04/2022 01/04/2022 10550http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015432BIST