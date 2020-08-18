***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 25.332.919 44.640.043 4.515.074 23.499.389Satışların Maliyeti9 -9.401.402 -12.942.665 -3.789.869 -7.673.918TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.931.517 31.697.378 725.205 15.825.471BRÜT KAR (ZARAR)15.931.517 31.697.378 725.205 15.825.471Genel Yönetim Giderleri-896.857 -435.948 -619.715 -152.623Pazarlama Giderleri-1.881.245 -3.224.900 -788.794 -1.282.756Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.096.610 1.896.725 221.529 206.188Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-59.241 -287.232 -32 -272.506ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.190.784 29.646.023 -461.807 14.323.774FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.190.784 29.646.023 -461.807 14.323.774Finansman Giderleri-220.725 -49.126 -48.889 -23.165SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.970.059 29.596.897 -510.696 14.300.609Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri46.210 143.425 -33.963 149.618Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 0 0 0 16.603Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 46.210 143.425 -33.963 133.015SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.016.269 29.740.322 -544.659 14.450.227DÖNEM KARI (ZARARI)14.016.269 29.740.322 -544.659 14.450.227Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.016.269 29.740.322 -544.659 14.450.227Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 11 0,16000000 0,34000000 -0,01000000 0,17000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.193.805 31.348.910Dönem Karı (Zararı)14.016.269 29.740.322Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.016.269 29.740.322Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-661.687 -1.037.670Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 93.262 137.555Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 652.068Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 0 652.068Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler255.720 73.713Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler255.720 73.713Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-964.459 -1.758.274Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-964.459 -1.758.274Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 -46.210 -143.127Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 395Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler7 0 395İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler527.029 2.846.661Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.328.559 -715.619İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 1.328.559 -715.619Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-234.793 -1.491Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5 -2.382.527 1.759.303Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler273.863 1.584.162İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 273.863 1.584.162Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)315.965 432.616Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-234.432 101.844İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-234.432 11.094İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 90.750Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5 2.729.908 180.189İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.269.514 -494.343Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.269.514 -494.343Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.881.611 31.549.313Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -230.695Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 312.194 30.292YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.495.701 -6.815.371Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.192Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.192Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-52.261 -1.401.280Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -33.875 -1.371.280Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.386 -30.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -2.443.440 -5.416.283FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.576.541 -48.066.628Ödenen Temettüler-38.541.000 -49.824.902Alınan Faiz964.459 1.758.274YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.878.437 -23.533.089NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.878.437 -23.533.089DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 30.017.994 29.660.366DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 4.139.557 6.127.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13 4.139.557 30.017.994Ticari Alacaklar12.127.573 13.456.132İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar12.127.573 13.456.132Diğer Alacaklar30.720 8.721İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 30.720 8.721Peşin Ödenmiş Giderler3.225.596 2.779.821İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 3.225.596 2.779.821Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 144.668 470.187Diğer Dönen Varlıklar212.794 0ARA TOPLAM19.880.908 46.732.855TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.880.908 46.732.855DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 907.918.440 905.475.000Maddi Duran Varlıklar516.544 564.547Taşıtlar7 468.059 516.448Mobilya ve Demirbaşlar7 47.086 46.700Diğer Maddi Duran Varlıklar7 1.399 1.399Maddi Olmayan Duran Varlıklar57.265 50.263Bilgisayar Yazılımları57.265 50.263Peşin Ödenmiş Giderler18.224.081 16.287.329İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 18.224.081 16.287.329Ertelenmiş Vergi Varlığı17 238.388 192.178Diğer Duran Varlıklar14.796 14.796İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14.796 14.796TOPLAM DURAN VARLIKLAR926.969.514 922.584.113TOPLAM VARLIKLAR946.850.422 969.316.968KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4.041.585 3.767.722İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 4.041.585 3.767.722Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar401.896 85.931Diğer Borçlar18.046.568 620.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17.676.568 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar370.000 620.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.173.327 1.443.419İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 4.173.327 1.443.419Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 0 13.325Kısa Vadeli Karşılıklar252.603 157.240Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar252.603 157.240Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler568.693 2.106.959İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler568.693 2.106.959ARA TOPLAM27.484.672 8.194.596TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.484.672 8.194.596UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar996.491 836.134Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar996.491 836.134Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.019.095 750.343İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.019.095 750.343TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.015.586 1.586.477TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER29.500.258 9.781.073ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar917.350.164 959.535.895Ödenmiş Sermaye11 87.000.000 87.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.031 3.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-127.760 -127.760Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.760 -127.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.760 -127.760Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler48.639.667 42.950.896Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları767.818.957 767.170.330Net Dönem Karı veya Zararı11 14.016.269 62.539.398TOPLAM ÖZKAYNAKLAR917.350.164 959.535.895TOPLAM KAYNAKLAR946.850.422 969.316.968Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 35.520.440 758.232.451 66.193.235 946.821.397 0 946.821.397Transferler7.430.456 58.762.779 -66.193.235Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29.740.322 29.740.322 0 29.740.322Kar Payları-49.824.900 -49.824.900 0 -49.824.900Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 29.740.322 926.736.819 0 926.736.819Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 62.539.398 959.535.895 0 959.535.895Transferler5.688.771 56.850.627 -62.539.398Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.016.269 14.016.269 0 14.016.269Kar Payları-56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 14.016.269 917.350.164 0 917.350.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)14.016.269 29.740.322 -544.659 14.450.227DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.016.269 29.740.322 -544.659 14.450.227Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.016.269 29.740.322 -544.659 14.450.227http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869792BIST