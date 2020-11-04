***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 29.753.296 53.161.242 9.629.543 17.390.391Satışların Maliyeti9 -6.944.534 -7.846.446 -2.401.745 -2.534.840TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.808.762 45.314.796 7.227.798 14.855.551BRÜT KAR (ZARAR)22.808.762 45.314.796 7.227.798 14.855.551Genel Yönetim Giderleri-1.122.474 -585.496 -267.691 -220.187Pazarlama Giderleri-2.066.561 -2.050.026 -744.409 -582.061Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.279.450 2.180.032 206.169 384.679Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-421.857 -217.690 -149.938 -11.584ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.477.320 44.641.616 6.271.929 14.426.398FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.477.320 44.641.616 6.271.929 14.426.398Finansman Giderleri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.477.320 44.641.616 6.271.929 14.426.398Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.477.320 44.641.616 6.271.929 14.426.398DÖNEM KARI (ZARARI)20.477.320 44.641.616 6.271.929 14.426.398Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.477.320 44.641.616 6.271.929 14.426.398Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 11 0,23500000 0,51300000 0,07200000 0,16600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.041.012 43.267.202Dönem Karı (Zararı)20.477.320 44.641.616Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20.477.320 44.641.616Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-348.219 -752.029Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler87.514 215.363Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler389.841 866.314Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 389.841 866.314Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler26.704 14.977Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler26.704 14.977Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-860.137 -1.848.683Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-860.137 -1.848.683Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler7.859 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler7.859 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler597.524 -514.313Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.538.056 -1.251.041İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 3.538.056 -1.251.041Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5 -1.885.849 -744.849Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 -363.191 903.529İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)150.403 -281.976İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-513.594 1.185.505Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)45.906 45.292Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.448 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)14.448 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5 194.084 1.043.967İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-945.930 -511.211Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-945.930 -511.211Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.726.625 43.375.274Vergi İadeleri (Ödemeleri)314.387 -13.289Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -94.783YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.077.753 -7.964.697Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri23.267 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri23.267 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-39.098 -1.547.245Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -20.712 -1.544.495Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.386 -2.750Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -3.061.922 -6.417.452FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.680.863 -47.976.219Ödenen Temettüler-38.541.000 -49.824.902Alınan Faiz860.137 1.848.683YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.717.604 -12.673.714NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.717.604 -12.673.714DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 29.130.726 29.450.353DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 9.413.122 16.776.639Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği 9.413.122 29.130.726Ticari Alacaklar6.309.960 10.237.857İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 6.309.960 10.237.857Peşin Ödenmiş Giderler3.346.850 2.779.821İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 3.346.850 2.779.821Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 155.800 470.187ARA TOPLAM19.225.732 42.618.591TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.225.732 42.618.591DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar2 100.000 100.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 908.536.922 905.475.000Maddi Duran Varlıklar7 436.402 520.566Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.982 25.360Bilgisayar Yazılımları29.982 25.360Peşin Ödenmiş Giderler17.474.267 16.155.447İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 17.474.267 16.155.447TOPLAM DURAN VARLIKLAR926.577.573 922.276.373TOPLAM VARLIKLAR945.803.305 964.894.964KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar770.415 1.133.606İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 204.674 54.271İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 565.741 1.079.335Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar42.382 12.782Diğer Borçlar17.675.448 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 17.675.448 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.457.859 1.263.775İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 1.457.859 1.263.775Kısa Vadeli Karşılıklar16.306 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16.306 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler148.822 1.694.066İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler148.822 1.694.066ARA TOPLAM20.111.232 4.104.229TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.111.232 4.104.229UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar194.487 167.783Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar194.487 167.783Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.349.550 750.236İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.349.550 750.236TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.544.037 918.019TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.655.269 5.022.248ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar924.148.036 959.872.716Ödenmiş Sermaye11 87.000.000 87.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.031 3.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.001 -13.001Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.001 -13.001Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.001 -13.001Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler48.639.667 42.950.896Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları768.041.019 767.259.909Net Dönem Karı veya Zararı11 20.477.320 62.671.881TOPLAM ÖZKAYNAKLAR924.148.036 959.872.716TOPLAM KAYNAKLAR945.803.305 964.894.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 758.538.731 65.976.534 947.025.735 0 947.025.735Transferler7.430.456 58.546.078 -65.976.534Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.641.616 44.641.616 0 44.641.616Kar Payları-49.824.900 -49.824.900 0 -49.824.900Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 44.641.616 941.842.451 0 941.842.451Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 0 959.872.716Transferler5.688.771 56.983.110 -62.671.881Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.477.320 20.477.320 0 20.477.320Kar Payları-56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 20.477.320 924.148.036 0 924.148.036Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20.477.320 44.641.616 6.271.929 14.426.398DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.477.320 44.641.616 6.271.929 14.426.398Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.477.320 44.641.616 6.271.929 14.426.398http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886223BIST