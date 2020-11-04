***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2020 18:22
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 29.753.296 53.161.242 9.629.543 17.390.391
Satışların Maliyeti
9 -6.944.534 -7.846.446 -2.401.745 -2.534.840
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.808.762 45.314.796 7.227.798 14.855.551
BRÜT KAR (ZARAR)
22.808.762 45.314.796 7.227.798 14.855.551
Genel Yönetim Giderleri
-1.122.474 -585.496 -267.691 -220.187
Pazarlama Giderleri
-2.066.561 -2.050.026 -744.409 -582.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.279.450 2.180.032 206.169 384.679
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-421.857 -217.690 -149.938 -11.584
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.477.320 44.641.616 6.271.929 14.426.398
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.477.320 44.641.616 6.271.929 14.426.398
Finansman Giderleri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.477.320 44.641.616 6.271.929 14.426.398
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.477.320 44.641.616 6.271.929 14.426.398
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.477.320 44.641.616 6.271.929 14.426.398
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.477.320 44.641.616 6.271.929 14.426.398
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 11 0,23500000 0,51300000 0,07200000 0,16600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.041.012 43.267.202
Dönem Karı (Zararı)
20.477.320 44.641.616
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.477.320 44.641.616
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-348.219 -752.029
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
87.514 215.363
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
389.841 866.314
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 389.841 866.314
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.704 14.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26.704 14.977
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-860.137 -1.848.683
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-860.137 -1.848.683
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.859 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7.859 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
597.524 -514.313
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.538.056 -1.251.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 3.538.056 -1.251.041
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 -1.885.849 -744.849
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -363.191 903.529
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
150.403 -281.976
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-513.594 1.185.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
45.906 45.292
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.448 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.448 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5 194.084 1.043.967
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-945.930 -511.211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-945.930 -511.211
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.726.625 43.375.274
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
314.387 -13.289
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -94.783
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.077.753 -7.964.697
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.267 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.267 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.098 -1.547.245
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -20.712 -1.544.495
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.386 -2.750
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -3.061.922 -6.417.452
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.680.863 -47.976.219
Ödenen Temettüler
-38.541.000 -49.824.902
Alınan Faiz
860.137 1.848.683
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.717.604 -12.673.714
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.717.604 -12.673.714
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 29.130.726 29.450.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 9.413.122 16.776.639
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği 9.413.122 29.130.726
Ticari Alacaklar
6.309.960 10.237.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 6.309.960 10.237.857
Peşin Ödenmiş Giderler
3.346.850 2.779.821
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 3.346.850 2.779.821
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 155.800 470.187
ARA TOPLAM
19.225.732 42.618.591
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.225.732 42.618.591
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
2 100.000 100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 908.536.922 905.475.000
Maddi Duran Varlıklar
7 436.402 520.566
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.982 25.360
Bilgisayar Yazılımları
29.982 25.360
Peşin Ödenmiş Giderler
17.474.267 16.155.447
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 17.474.267 16.155.447
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
926.577.573 922.276.373
TOPLAM VARLIKLAR
945.803.305 964.894.964
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
770.415 1.133.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 204.674 54.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 565.741 1.079.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
42.382 12.782
Diğer Borçlar
17.675.448 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 17.675.448 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.457.859 1.263.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.457.859 1.263.775
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.306 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.306 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
148.822 1.694.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
148.822 1.694.066
ARA TOPLAM
20.111.232 4.104.229
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.111.232 4.104.229
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
194.487 167.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
194.487 167.783
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.349.550 750.236
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.349.550 750.236
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.544.037 918.019
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.655.269 5.022.248
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
924.148.036 959.872.716
Ödenmiş Sermaye
11 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.001 -13.001
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.639.667 42.950.896
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
768.041.019 767.259.909
Net Dönem Karı veya Zararı
11 20.477.320 62.671.881
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
924.148.036 959.872.716
TOPLAM KAYNAKLAR
945.803.305 964.894.964
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 758.538.731 65.976.534 947.025.735 0 947.025.735
Transferler
7.430.456 58.546.078 -65.976.534
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.641.616 44.641.616 0 44.641.616
Kar Payları
-49.824.900 -49.824.900 0 -49.824.900
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 44.641.616 941.842.451 0 941.842.451
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 0 959.872.716
Transferler
5.688.771 56.983.110 -62.671.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.477.320 20.477.320 0 20.477.320
Kar Payları
-56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 20.477.320 924.148.036 0 924.148.036
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.477.320 44.641.616 6.271.929 14.426.398
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.477.320 44.641.616 6.271.929 14.426.398
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.477.320 44.641.616 6.271.929 14.426.398
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886223
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