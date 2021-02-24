***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 42.816.171 71.755.567Satışların Maliyeti13 -8.456.308 -9.707.076TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.359.863 62.048.491BRÜT KAR (ZARAR)34.359.863 62.048.491Genel Yönetim Giderleri14 -1.674.418 -1.412.065Pazarlama Giderleri14 -3.762.470 -2.664.328Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.817.444 5.031.052Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -886.127 -331.269ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.854.292 62.671.881FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.854.292 62.671.881Finansman Giderleri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.854.292 62.671.881Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)29.854.292 62.671.881DÖNEM KARI (ZARARI)29.854.292 62.671.881Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29.854.292 62.671.881Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,34300000 0,72000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.134.851 58.946.442Dönem Karı (Zararı)29.854.292 62.671.881Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)29.854.292 62.671.881Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-472.752 -4.099.208Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 128.229 119.552Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler285.641 578.584Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 285.641 578.584Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler44.092 43.238Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 44.092 43.238Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 -1.398.373 -3.006.142Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.398.373 -3.006.142Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler467.659 -1.834.440Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler7.859 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler6,16 459.800 -1.834.440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.115.249 -2.388.762Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.680.017 -3.432.243İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.680.017 -3.432.243Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-177.611 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-177.611 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.157.192 16.609Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.207 382.170İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -54.271 -249.582İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 81.478 631.752Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.460 -2.328Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5 -631.743 286.497İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-857.387 360.533Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-857.387 360.533Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları28.266.291 56.183.911Alınan Faiz16 1.398.373 3.006.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 0 -94.783Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 470.187 -148.828YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.815.292 -9.441.169Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri23.267 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri23.267 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.759 -160.609Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.712 -147.020Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.047 -13.589Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -7.776.800 -9.280.560FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.541.000 -49.824.900Ödenen Temettüler12 -38.541.000 -49.824.900YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.221.441 -319.627NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.221.441 -319.627DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 29.130.726 29.450.353DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 12.909.285 29.130.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 12.909.285 29.130.726Ticari Alacaklar8.272.199 10.237.857İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 8.272.199 10.237.857Diğer Alacaklar177.611 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar177.611 0Peşin Ödenmiş Giderler3.592.452 2.779.821İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 3.592.452 2.779.821Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 0 470.187ARA TOPLAM24.951.547 42.618.591TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.951.547 42.618.591DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar2 100.000 100.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 912.792.000 905.475.000Maddi Duran Varlıklar7 401.080 520.566Maddi Olmayan Duran Varlıklar47.250 25.360Bilgisayar Yazılımları47.250 25.360Peşin Ödenmiş Giderler16.500.008 16.155.447İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 16.500.008 16.155.447TOPLAM DURAN VARLIKLAR929.840.338 922.276.373TOPLAM VARLIKLAR954.791.885 964.894.964KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar1.160.813 1.133.606İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 54.271İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 1.160.813 1.079.335Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 14.242 12.782Diğer Borçlar17.661.000 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 17.661.000 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 632.032 1.263.775İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)632.032 1.263.775Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 343.991 1.694.066İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler343.991 1.694.066ARA TOPLAM19.812.078 4.104.229TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.812.078 4.104.229UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10 211.875 167.783Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar211.875 167.783Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11 1.242.924 750.236İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.242.924 750.236TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.454.799 918.019TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.266.877 5.022.248ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar933.525.008 959.872.716Ödenmiş Sermaye12 87.000.000 87.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 3.031 3.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.001 -13.001Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.001 -13.001Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.001 -13.001Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 48.639.667 42.950.896Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları768.041.019 767.259.909Net Dönem Karı veya Zararı29.854.292 62.671.881TOPLAM ÖZKAYNAKLAR933.525.008 959.872.716TOPLAM KAYNAKLAR954.791.885 964.894.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 758.538.731 65.976.534 947.025.735 0 947.025.735Transferler7.430.456 58.546.078 -65.976.534Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)62.671.881 62.671.881 0 62.671.881Kar Payları-49.824.900 -49.824.900 0 -49.824.900Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 62.671.881 959.872.716 0 959.872.716Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 62.671.881 959.872.716 0 959.872.716Transferler5.688.771 56.983.110 -62.671.881Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29.854.292 29.854.292 0 29.854.292Kar Payları-56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 29.854.292 933.525.008 0 933.525.008Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)29.854.292 62.671.881DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.854.292 62.671.881Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29.854.292 62.671.881http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912357BIST