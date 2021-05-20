***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 10.072.304 17.209.972Satışların Maliyeti9 -1.500.878 -1.849.909TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.571.426 15.360.063BRÜT KAR (ZARAR)8.571.426 15.360.063Genel Yönetim Giderleri-326.413 -251.920Pazarlama Giderleri-754.409 -614.409Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler312.568 856.378Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-117.602 -227.022ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.685.570 15.123.090FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.685.570 15.123.090Finansman Giderleri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.685.570 15.123.090Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.685.570 15.123.090DÖNEM KARI (ZARARI)7.685.570 15.123.090Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.685.570 15.123.090Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 11 0,09000000 0,17000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.022.712 34.516.167Dönem Karı (Zararı)7.685.570 15.123.090Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.685.570 15.123.090Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-164.522 -818.117Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 40.384 37.298Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.982 4.722Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21.982 4.722Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-226.888 -860.137Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-226.888 -860.137İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler286.120 19.009.891Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -802.244 -3.114.129İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-802.244 -3.114.129Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.462 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.462 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5 580.527 -1.738.130Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 481.708 2.394.463İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 22.216 -51.715İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)459.492 2.446.178Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)61.794 53.354Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.248 19.662.000İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)16.248 19.662.000Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5 117.679 2.014.100İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-168.130 -261.767Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-168.130 -261.767Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.807.168 33.314.864Alınan Faiz226.888 860.137Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 -11.344 341.166YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-394.540 -1.071.245Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.393 -39.070Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.393 -20.712Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -18.358Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -391.147 -1.032.175FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.661.000 -56.202.000Ödenen Temettüler-17.661.000 -56.202.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.032.828 -22.757.078NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.032.828 -22.757.078DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 12.909.285 29.130.726DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 2.876.457 6.373.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13 2.876.457 12.909.285Ticari Alacaklar9.074.443 8.272.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 9.074.443 8.272.199Diğer Alacaklar179.073 177.611İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar179.073 177.611Peşin Ödenmiş Giderler2.678.207 3.592.452İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 2.678.207 3.592.452Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 11.344 0ARA TOPLAM14.819.524 24.951.547TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.819.524 24.951.547DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar2 100.000 100.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 913.183.147 912.792.000Maddi Duran Varlıklar7 370.246 401.080Maddi Olmayan Duran Varlıklar41.093 47.250Bilgisayar Yazılımları41.093 47.250Peşin Ödenmiş Giderler16.833.726 16.500.008İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 16.833.726 16.500.008TOPLAM DURAN VARLIKLAR930.528.212 929.840.338TOPLAM VARLIKLAR945.347.736 954.791.885KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar1.642.521 1.160.813İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 22.216 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 1.620.305 1.160.813Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 45.222 14.242Diğer Borçlar22.201.248 17.661.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 22.201.248 17.661.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 749.711 632.032İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)749.711 632.032Kısa Vadeli Karşılıklar30.814 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30.814 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 284.940 343.991İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler284.940 343.991ARA TOPLAM24.954.456 19.812.078TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.954.456 19.812.078UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10 233.857 211.875Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar233.857 211.875Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.133.845 1.242.924İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.133.845 1.242.924TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.367.702 1.454.799TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.322.158 21.266.877ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar919.025.578 933.525.008Ödenmiş Sermaye12 87.000.000 87.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 3.031 3.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.001 -13.001Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.001 -13.001Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.001 -13.001Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 56.913.521 48.639.667Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları767.436.457 768.041.019Net Dönem Karı veya Zararı7.685.570 29.854.292TOPLAM ÖZKAYNAKLAR919.025.578 933.525.008TOPLAM KAYNAKLAR945.347.736 954.791.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 62.671.881 959.872.716 0 959.872.716Transferler5.688.771 56.983.110 -62.671.881Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.123.090 15.123.090 0 15.123.090Kar Payları-56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 15.123.090 918.793.806 0 918.793.806Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 29.854.292 933.525.008 0 933.525.008Transferler8.273.854 21.580.438 -29.854.292Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.685.570 7.685.570 0 7.685.570Kar Payları-22.185.000 -22.185.000 0 -22.185.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 56.913.521 767.436.457 7.685.570 919.025.578 0 919.025.578Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.685.570 15.123.090DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.685.570 15.123.090Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.685.570 15.123.090http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937070BIST