***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 26.389.498 25.332.919 13.595.297 4.515.074Satışların Maliyeti9 -9.818.058 -9.401.402 -5.466.799 -3.789.869TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.571.440 15.931.517 8.128.498 725.205BRÜT KAR (ZARAR)16.571.440 15.931.517 8.128.498 725.205Genel Yönetim Giderleri-597.220 -896.857 -259.897 -619.715Pazarlama Giderleri-1.849.787 -1.881.245 -886.789 -788.794Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler757.970 1.096.610 428.043 221.529Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-31.887 -59.241 -235 -32ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.850.516 14.190.784 7.409.620 -461.807FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.850.516 14.190.784 7.409.620 -461.807Finansman Giderleri-153.329 -220.725 -63.153 -48.889SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.697.187 13.970.059 7.346.467 -510.696Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri46.597 46.210 16.762 -33.963Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 46.597 46.210 16.762 -33.963SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.743.784 14.016.269 7.363.229 -544.659DÖNEM KARI (ZARARI)14.743.784 14.016.269 7.363.229 -544.659Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.743.784 14.016.269 7.363.229 -544.659Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 11 0,17000000 0,16000000 0,08000000 -0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.929.556 14.193.805Dönem Karı (Zararı)14.743.784 14.016.269Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.743.784 14.016.269Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-224.515 -661.687Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler85.808 93.262Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler286.133 255.720Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler286.133 255.720Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-549.859 -964.459Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-549.859 -964.459Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 -46.597 -46.210İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.416.008 527.029Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-686.252 1.328.559İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -686.252 1.328.559Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.012 -234.432İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.012 -234.432Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5 1.289.775 -2.382.527Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 346.729 273.863İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)346.729 273.863Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)231.083 315.965Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.935 -234.793İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)18.935 -234.793Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5 1.231.008 2.729.908İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.258 -1.269.514Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-11.258 -1.269.514Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.935.277 13.881.611Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.721 312.194YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-468.484 -2.495.701Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.612 -52.261Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.393 -33.875Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.219 -18.386Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -457.872 -2.443.440FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.111.141 -37.576.541Ödenen Temettüler-17.661.000 -38.541.000Alınan Faiz549.859 964.459YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-650.069 -25.878.437NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-650.069 -25.878.437DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 13.183.450 30.017.994DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 12.533.381 4.139.557Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13 12.533.381 13.183.450Ticari Alacaklar11.973.393 11.287.141İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 11.973.393 11.287.141Diğer Alacaklar191.302 187.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar191.302 187.290Peşin Ödenmiş Giderler3.504.866 3.403.895İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 3.504.866 3.403.895Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 27.493 21.772Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM28.230.435 28.083.548TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.230.435 28.083.548DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 913.249.872 912.792.000Maddi Duran Varlıklar371.736 437.724Taşıtlar7 338.171 397.863Mobilya ve Demirbaşlar7 32.166 38.462Diğer Maddi Duran Varlıklar7 1.399 1.399Maddi Olmayan Duran Varlıklar52.917 62.125Bilgisayar Yazılımları52.917 62.125Peşin Ödenmiş Giderler15.215.551 16.606.297İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 15.215.551 16.606.297Ertelenmiş Vergi Varlığı10 379.530 332.933Diğer Duran Varlıklar14.796 14.796İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14.796 14.796TOPLAM DURAN VARLIKLAR929.284.402 930.245.875TOPLAM VARLIKLAR957.514.837 958.329.423KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 3.363.276 3.016.547İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.363.276 3.016.547Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar314.471 83.388Diğer Borçlar22.573.935 18.031.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 22.203.935 17.661.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar370.000 370.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.013.570 782.562İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 2.013.570 782.562Kısa Vadeli Karşılıklar338.363 230.827Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar338.363 230.827Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler720.708 673.696İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler720.708 673.696ARA TOPLAM29.324.323 22.818.020TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.324.323 22.818.020UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.679.799 1.501.202Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.679.799 1.501.202Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.184.762 1.243.032İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.184.762 1.243.032TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.864.561 2.744.234TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.188.884 25.562.254ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar925.325.953 932.767.169Ödenmiş Sermaye87.000.000 87.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.031 3.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-127.760 -127.760Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.760 -127.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.760 -127.760Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler56.913.521 48.639.667Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları766.793.377 767.818.957Net Dönem Karı veya Zararı14.743.784 29.433.274TOPLAM ÖZKAYNAKLAR925.325.953 37 958.329.423Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 62.539.398 959.535.895 0 959.535.895Transferler5.688.771 56.850.627 -62.539.398Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)