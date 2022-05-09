***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 25.380.556 10.072.304Satışların Maliyeti9 -2.676.899 -1.500.878TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.703.657 8.571.426BRÜT KAR (ZARAR)22.703.657 8.571.426Genel Yönetim Giderleri-370.053 -326.413Pazarlama Giderleri-791.909 -754.409Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.425.522 312.568Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-196.193 -117.602ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.771.024 7.685.570FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.771.024 7.685.570SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.771.024 7.685.570SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.771.024 7.685.570DÖNEM KARI (ZARARI)22.771.024 7.685.570Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları22.771.024 7.685.570Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 11 0,26000000 0,09000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.775.769 8.022.712Dönem Karı (Zararı)22.771.024 7.685.570Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22.771.024 7.685.570Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-986.714 -164.522Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 35.503 40.384Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler77.066 21.982Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler77.066 21.982Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.099.283 -226.888Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.099.283 -226.888İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.107.824 286.120Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.595.294 -802.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.595.294 -802.244Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.462İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.462Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)608.377 580.527Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-593.209 481.708İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-274.064 22.216İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-319.145 459.492Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)28.254 61.794Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.186 16.248İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)21.186 16.248Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-24.997 117.679İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler447.859 -168.130Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)447.859 -168.130Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.676.486 7.807.168Alınan Faiz1.099.283 226.888Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.344YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-44.849 -394.540Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-27.649 -3.393Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -10.700 -3.393Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.949Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -17.200 -391.147FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -17.661.000Ödenen Temettüler-17.661.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.730.920 -10.032.828NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.730.920 -10.032.828DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 21.365.451 12.909.285DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 43.096.371 2.876.457Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13 43.096.371 21.365.451Ticari Alacaklar14.937.377 13.342.083İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 14.937.377 13.342.083Peşin Ödenmiş Giderler3.903.931 3.803.731İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 3.903.931 3.803.731Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 54.961 62.808ARA TOPLAM61.992.640 38.574.073TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR61.992.640 38.574.073DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar2 100.000 100.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.114.457.200 1.114.440.000Maddi Duran Varlıklar7 272.339 291.395Maddi Olmayan Duran Varlıklar52.861 41.659Bilgisayar Yazılımları52.861 41.659Peşin Ödenmiş Giderler13.182.066 13.890.643İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 13.182.066 13.890.643TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.128.064.466 1.128.763.697TOPLAM VARLIKLAR1.190.057.106 1.167.337.770KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar1.801.633 2.394.842İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 958.026 1.232.090İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 843.607 1.162.752Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar44.185 15.931Diğer Borçlar35.691.186İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 35.691.186Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)532.289 557.286İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 532.289 557.286Kısa Vadeli Karşılıklar31.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31.214Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.513.736 1.298.371İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.513.736 1.298.371ARA TOPLAM39.614.243 4.266.430TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.614.243 4.266.430UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar379.933 334.081Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar379.933 334.081Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.708.880 1.484.233İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.708.880 1.484.233TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.088.813 1.818.314TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.703.056 6.084.744ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.148.354.050 1.161.253.026Ödenmiş Sermaye12 87.000.000 87.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.031 3.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.001 -13.001Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.001 -13.001Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.001 -13.001Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler68.518.240 56.913.521Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları970.074.756 767.436.457Net Dönem Karı veya Zararı22.771.024 249.913.018TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.148.354.050 1.161.253.026TOPLAM KAYNAKLAR1.190.057.106 1.167.337.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 29.854.292 933.525.008Transferler8.273.854 21.580.438 -29.854.292Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.685.570 7.685.570Kar Payları-22.185.000 -22.185.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 56.913.521 767.436.457 7.685.570 919.025.578 0 919.025.578Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 56.913.521 767.436.457 249.913.018 1.161.253.026Transferler11.604.719 238.308.299 -249.913.018Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.771.024 22.771.024Kar Payları-35.670.000 -35.670.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 68.518.240 970.074.756 22.771.024 1.148.354.050 0 1.148.354.050Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)22.771.024 7.685.570DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.771.024 7.685.570Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları22.771.024 7.685.570http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028090BIST