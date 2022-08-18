***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 71.244.629 26.389.498 41.018.705 13.595.297Satışların Maliyeti9 -24.280.047 -9.818.058 -15.214.888 -5.466.799TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)46.964.582 16.571.440 25.803.817 8.128.498BRÜT KAR (ZARAR)46.964.582 16.571.440 25.803.817 8.128.498Genel Yönetim Giderleri-827.017 -597.220 -426.147 -259.897Pazarlama Giderleri-2.222.583 -1.849.787 -894.395 -886.789Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.407.487 757.970 948.241 428.043Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-21.286 -31.887 -147 -235ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)46.301.183 14.850.516 25.431.369 7.409.620FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)46.301.183 14.850.516 25.431.369 7.409.620Finansman Giderleri-346.598 -153.329 -168.200 -63.153SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)45.954.585 14.697.187 25.263.169 7.346.467Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri499.558 46.597 17.244 16.762Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri499.558 46.597 17.244 16.762SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)46.454.143 14.743.784 25.280.413 7.363.229DÖNEM KARI (ZARARI)46.454.143 14.743.784 25.280.413 7.363.229Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları46.454.143 14.743.784 25.280.413 7.363.229Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 11 0,53000000 0,17000000 0,29000000 0,08000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.856.927 16.929.556Dönem Karı (Zararı)46.454.143 14.743.784Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)46.454.143 14.743.784Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.664.711 -224.515Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 57.439 85.808Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler682.285 286.133Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler682.285 286.133Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.904.877 -549.859Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.904.877 -549.859Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 -499.558 -46.597İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.905.865 2.416.008Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.161.724 -686.252İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.161.724 -686.252Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.450 -4.012İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12.450 -4.012Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.112.451 1.289.775Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.502.492 346.729İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.502.492 346.729Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)369.293 231.083Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler383.895 18.935İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)383.895 18.935Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)332.412 1.231.008İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler542.866 -11.258Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)542.866 -11.258Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları41.883.567 16.935.277Vergi İadeleri (Ödemeleri)-26.640 -5.721YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-40.344 -468.484Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-40.344 -10.612Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -39.751 -3.393Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-593 -7.219Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 0 -457.872FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.615.124 -17.111.141Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.150.000 0Ödenen Temettüler-35.670.000 -17.661.000Alınan Faiz1.904.876 549.859YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.201.459 -650.069NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.201.459 -650.069DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 21.847.505 13.183.450DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 31.048.964 12.533.381Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13 31.048.964 21.847.505Ticari Alacaklar4 25.949.083 16.787.359İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 25.949.083 16.787.359Diğer Alacaklar12.450İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.450Peşin Ödenmiş Giderler5 2.868.112 4.318.287İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 2.868.112 4.318.287Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 95.244 68.604ARA TOPLAM59.961.403 43.034.205TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR59.961.403 43.034.205DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.114.440.000 1.114.440.000Maddi Duran Varlıklar7 298.358 316.044Maddi Olmayan Duran Varlıklar47.126 46.533Bilgisayar Yazılımları47.126 46.533Peşin Ödenmiş Giderler5 13.228.367 13.890.643İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 13.228.367 13.890.643Ertelenmiş Vergi Varlığı10 452.426Diğer Duran Varlıklar14.796 14.796İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14.796 14.796TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.128.481.073 1.128.708.016TOPLAM VARLIKLAR1.188.442.476 1.171.742.221KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.150.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.150.000Banka Kredileri1.150.000Ticari Borçlar4 8.020.381 5.517.889İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 8.020.381 5.517.889Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar474.653 105.360Diğer Borçlar370.000 370.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar370.000 370.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)906.577 574.165İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 906.577 574.165Kısa Vadeli Karşılıklar469.048 154.732Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar469.048 154.732Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.302.211 1.759.344İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.302.211 1.759.344ARA TOPLAM13.692.870 8.481.490TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.692.870 8.481.490UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.825.697 1.457.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.825.697 1.457.728Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü47.132Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.868.236 1.484.342İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.868.236 1.484.342TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.693.933 2.989.202TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.386.803 11.470.692ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.171.055.673 1.160.271.529Ödenmiş Sermaye11 87.000.000 87.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.031 3.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-127.760 -127.760Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.760 -127.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.760 -127.760Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler68.518.240 56.913.521Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları969.208.019 766.793.377Net Dönem Karı veya Zararı46.454.143 249.689.360TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.171.055.673 1.160.271.529TOPLAM KAYNAKLAR1.188.442.476 1.171.742.221Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 29.433.274 932.767.169 0 932.767.169Transferler8.273.854 21.159.420 -29.433.274Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.743.784 14.743.784 0 14.743.784Kar Payları-22.185.000 -22.185.000 0 -22.185.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 56.913.521 766.793.377 14.743.784 925.325.953 0 925.325.953Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 56.913.521 766.793.377 249.689.361 1.160.271.530 0 1.160.271.530Transferler11.604.719 238.084.642 -249.689.361Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)46.454.143 46.454.143 0 46.454.143Kar Payları-35.670.000 -35.670.000 0 -35.670.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 68.518.240 969.208.019 46.454.143 1.171.055.673 0 1.171.055.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)46.454.143 14.743.784 25.280.413 7.363.229DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.454.143 14.743.784 25.280.413 7.363.229Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları46.454.143 14.743.784 25.280.413 7.363.229http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056786BIST