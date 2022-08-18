***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 18:15
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 71.244.629 26.389.498 41.018.705 13.595.297
Satışların Maliyeti
9 -24.280.047 -9.818.058 -15.214.888 -5.466.799
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.964.582 16.571.440 25.803.817 8.128.498
BRÜT KAR (ZARAR)
46.964.582 16.571.440 25.803.817 8.128.498
Genel Yönetim Giderleri
-827.017 -597.220 -426.147 -259.897
Pazarlama Giderleri
-2.222.583 -1.849.787 -894.395 -886.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.407.487 757.970 948.241 428.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-21.286 -31.887 -147 -235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.301.183 14.850.516 25.431.369 7.409.620
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.301.183 14.850.516 25.431.369 7.409.620
Finansman Giderleri
-346.598 -153.329 -168.200 -63.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.954.585 14.697.187 25.263.169 7.346.467
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
499.558 46.597 17.244 16.762
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
499.558 46.597 17.244 16.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.454.143 14.743.784 25.280.413 7.363.229
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.454.143 14.743.784 25.280.413 7.363.229
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
46.454.143 14.743.784 25.280.413 7.363.229
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 11 0,53000000 0,17000000 0,29000000 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.856.927 16.929.556
Dönem Karı (Zararı)
46.454.143 14.743.784
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
46.454.143 14.743.784
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.664.711 -224.515
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 57.439 85.808
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
682.285 286.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
682.285 286.133
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.904.877 -549.859
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.904.877 -549.859
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -499.558 -46.597
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.905.865 2.416.008
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.161.724 -686.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.161.724 -686.252
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.450 -4.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.450 -4.012
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.112.451 1.289.775
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.502.492 346.729
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.502.492 346.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
369.293 231.083
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
383.895 18.935
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
383.895 18.935
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
332.412 1.231.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
542.866 -11.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
542.866 -11.258
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
41.883.567 16.935.277
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.640 -5.721
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.344 -468.484
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.344 -10.612
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -39.751 -3.393
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-593 -7.219
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 -457.872
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.615.124 -17.111.141
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.150.000 0
Ödenen Temettüler
-35.670.000 -17.661.000
Alınan Faiz
1.904.876 549.859
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.201.459 -650.069
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.201.459 -650.069
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 21.847.505 13.183.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 31.048.964 12.533.381
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
13 31.048.964 21.847.505
Ticari Alacaklar
4 25.949.083 16.787.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 25.949.083 16.787.359
Diğer Alacaklar
12.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.450
Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.868.112 4.318.287
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.868.112 4.318.287
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 95.244 68.604
ARA TOPLAM
59.961.403 43.034.205
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
59.961.403 43.034.205
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.114.440.000 1.114.440.000
Maddi Duran Varlıklar
7 298.358 316.044
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.126 46.533
Bilgisayar Yazılımları
47.126 46.533
Peşin Ödenmiş Giderler
5 13.228.367 13.890.643
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 13.228.367 13.890.643
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 452.426
Diğer Duran Varlıklar
14.796 14.796
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14.796 14.796
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.128.481.073 1.128.708.016
TOPLAM VARLIKLAR
1.188.442.476 1.171.742.221
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.150.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.150.000
Banka Kredileri
1.150.000
Ticari Borçlar
4 8.020.381 5.517.889
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 8.020.381 5.517.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
474.653 105.360
Diğer Borçlar
370.000 370.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
370.000 370.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
906.577 574.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 906.577 574.165
Kısa Vadeli Karşılıklar
469.048 154.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
469.048 154.732
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.302.211 1.759.344
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.302.211 1.759.344
ARA TOPLAM
13.692.870 8.481.490
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.692.870 8.481.490
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.825.697 1.457.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.825.697 1.457.728
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
47.132
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.868.236 1.484.342
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.868.236 1.484.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.693.933 2.989.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.386.803 11.470.692
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.171.055.673 1.160.271.529
Ödenmiş Sermaye
11 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-127.760 -127.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
68.518.240 56.913.521
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
969.208.019 766.793.377
Net Dönem Karı veya Zararı
46.454.143 249.689.360
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.171.055.673 1.160.271.529
TOPLAM KAYNAKLAR
1.188.442.476 1.171.742.221
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 29.433.274 932.767.169 0 932.767.169
Transferler
8.273.854 21.159.420 -29.433.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.743.784 14.743.784 0 14.743.784
Kar Payları
-22.185.000 -22.185.000 0 -22.185.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 56.913.521 766.793.377 14.743.784 925.325.953 0 925.325.953
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 56.913.521 766.793.377 249.689.361 1.160.271.530 0 1.160.271.530
Transferler
11.604.719 238.084.642 -249.689.361
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.454.143 46.454.143 0 46.454.143
Kar Payları
-35.670.000 -35.670.000 0 -35.670.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 68.518.240 969.208.019 46.454.143 1.171.055.673 0 1.171.055.673
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.454.143 14.743.784 25.280.413 7.363.229
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.454.143 14.743.784 25.280.413 7.363.229
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
46.454.143 14.743.784 25.280.413 7.363.229
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056786
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