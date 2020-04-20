***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.04.2020 11:29
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 26.02.2020
Genel Kurul Tarihi 21.03.2020
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Turan Güneş Bulvarı Panora AVM Kat:2 Panora Sanat Merkezi Konferans Salonu No: 182/235
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3 - 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi.
4 - 2019 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması.
9 - "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında, 2019 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11 - Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 Maddesi uyarınca 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2019 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 yılı karının dağıtımına ilişkin önerinin görüşülerek karara bağlanması.
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 PAGYO 2019 GK ÇAĞRISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 PAGYO 2019 GK KAP GÜNDEM VE BİLGİ NOTLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 PAGYO 2019 GK BAĞIMSIZ YK ÖZGEÇMİŞ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 PAGYO 2019 GK KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar Payı Dağıtım Önerisi, kar dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilerek oybirliği ile kabul edildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.04.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 GK TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN 2019 Gzl.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839251
BIST