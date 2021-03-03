***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel KurulYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 01.03.2021Genel Kurul Tarihi 26.03.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/235 Panora AVM kat : 2 Panora Sanat Merkezi Konferans SalonuGündem Maddeleri1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi.3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve müzakere edilmesi4 - 2020 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması.5 - Sayın Sinan Aydın AYGÜN'ün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Nusret TURHAN'ın atanmasınIn Genel Kurul onayına sunulması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi huzur haklarının belirlenmesi9 - Yönetim Kurulu Üyelerine,TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun onaya sunulması.10 - 2021 Yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi11 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 kapsamında, 2020 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi.12 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi13 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2020 yılında yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.14 - 2020 yılı karının dağıtımına ilişkin önerinin görüşülerek karara bağlanması.15 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 PAGYO 2020 GK KAP İLAN METNİ-GÜNDEM-VEKALET.pdf - İlan MetniEK: 2 PAGYO 2020 GK KAP GÜNDEM VE BİLGİ NOTLARI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 PAGYO 2020 GK KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 BAĞIMSIZ YK ÜYELERİ ADAYLARI BAĞIMSIZLIK BEYANLARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914914BIST