***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/08/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2020-31/12/2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteSeğmenler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniKurumlar Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarŞirketimizin, 01/01/2020 - 31/12/2020 dönemine ait Ayrıntılı Gelir Tablosu, 2020 Yılı 4. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Seğmenler Vergi Dairesi'ne verilmiştir. İş bu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910507BIST