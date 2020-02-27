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***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.02.2020 18:51
GÜNCEL HABERLER



***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 26.02.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Stopaj kesintisi bulunmamaktadır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
PAGYO, TREPGYO00013 Peşin 0,6460000 64,6 0 0,6460000 64,6

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
PAGYO, TREPGYO00013 0 0

Ek Açıklamalar
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında teklif edilecek Kar Dağıtım Tablosu ektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 PAGYO 2019 GK KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 87.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 42.889.808,09
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz mevcut değildir.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 62.512.708 61.890.770,39
4. Vergiler ( - ) -26.690 0
5. Net Dönem Kârı 62.539.398 61.890.770,39
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 478.585,83 478.585,83
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 62.060.812,17 61.412.184,56
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 50.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 62.110.812,17
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 3.105.540,61
* Nakit 3.105.540,61
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 53.096.459,39
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 5.185.200
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 673.612,17 24.984,56
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 56.202.000 0 90,55 0,646 0,646
TOPLAM 56.202.000 0 90,55 0,646 0,646

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822154


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MEMSA 0,34 618.634 % 9,68  
OLMIP 4,63 22.197.005 % 8,18  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9339 7,9737 % 0,19  
Frank 6,3338 6,3719 % 0,93  
Riyal 1,6431 1,6513 % 0,51  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.647 10,83  
Altın Gr. 328 328 4,38  
Cumhuriyet 2.175 2.208 27,00  
Tam 2.165 2.219 29,24  
Yarım 1.046 1.073 14,14  
Çeyrek 525 537 7,08  
Gümüş.Ons 17,78 17,83 -0,08  
Gümüş Gr. 3,55 3,56 0,01  
B. Petrol 50,95 50,95 -1,86  
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