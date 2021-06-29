***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 1. taksit temettü ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Birinci taksit tarihi ve miktarı belirlenmiştir.Karar Tarihi 26.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 6 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Stopaj Kesintisi bulunmamaktadır.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Stopaj Kesintisi bulunmamaktadır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)PAGYO, TREPGYO00013 1. Taksit 0,0900000 9 0 0,0900000 9PAGYO, TREPGYO00013 2. Taksit 0,0330000 3,3 0 0,0330000 3,3PAGYO, TREPGYO00013 3. Taksit 0,0330000 3,3 0 0,0330000 3,3PAGYO, TREPGYO00013 4. Taksit 0,0330000 3,3 0 0,0330000 3,3PAGYO, TREPGYO00013 5. Taksit 0,0330000 3,3 0 0,0330000 3,3PAGYO, TREPGYO00013 6. Taksit 0,0330000 3,3 0 0,0330000 3,3PAGYO, TREPGYO00013 TOPLAM 0,2550000 25,5 0 0,2550000 25,5Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 01.07.2021 01.07.2021 05.07.2021 02.07.20212. Taksit3. Taksit4. Taksit5. Taksit6. Taksit(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)PAGYO, TREPGYO00013 0 0Ek AçıklamalarYapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar Payı Dağıtım Önerisi, kar dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilerek oybirliği ile kabul edildi.ÖNEMLİ : KAR PAYI DAĞITMI TAKSİT SAYISI VE TUTARLARI TEMSİLEN GİRİLMİŞ OLUP TARİH TAKSİT SAYISI VE TARİHİ DEĞİŞİKLİK ARZEDECEKTİR. İlgili hususlar Yönetim Kurulu kararları sonrası belirginleştikçe güncellenecektir.Birinci taksit 0,09 TL olmak üzere 7.830.000 TL dağıtılacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 PAGYO 2020 GK KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUPANORA GAYRİMENKULdağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 29.292.519 30.458.854,164. Vergiler ( - ) -140.755 05. Net Dönem Kârı 29.433.274 30.458.854,166. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 29.433.274 30.458.854,16Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 349.90010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 29.783.17411. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.489.158,7* Nakit 1.489.158,7* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 1.489.158,713. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 20.695.841,316. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.783.50017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 5.464.774 6.490.354,1620. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 22.185.000 0 75,37 0,255 25,5TOPLAM 22.185.000 0 75,37 0,255 25,5Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında teklif edilecek Kar Dağıtım Tablosu ektedir.ÖNEMLİ : KAR PAYI DAĞITMI TAKSİT SAYISI VE TARİHLERİ TEMSİLEN GİRİLMİŞ OLUP TARİH TAKSİT SAYISI VE TARİHİ DEĞİŞİKLİK ARZEDECEKTİR. İlgili hususlar Genel Kurul kararı sonrası belirginleştikçe güncellenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944929BIST