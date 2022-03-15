Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.03.2022 18:51
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımına İlişkin Ticaret Bakanlığı Onayı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 sermaye ve paylar
SPK Başvuru Tarihi 07.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2022

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 04 Mart 2022 tarih ve 915 sayılı kararı ile Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 90 milyon TL'ndan 250 milyon TL'na artırılmasına, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2022-2026 yılları (5 yıl) süreyle uzatılmasına, esas sözleşmemizin "6. Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesinin değiştirilmesine karar verildiği hususu 04.03.2022 tarihinde kamuya duyurulmuş olup, 07.03.2022 tarihinde söz konusu talebimize ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı 09.03.2022 tarih ve E-12233903-340.08-18348 sayılı yazısı ile alınmış olup, 09.03.2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı'na başvurulmuştur. Bu defa Ticaret Bakanlığı'nın 11.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072743879 sayılı onay yazısı 15.03.2022 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 PANORA GYO ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010724


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:592.079
Değişim :  -0,44% |  -9,10
Açılış :  2.087  
Önceki Kapanış :  2.088  
En Yüksek
2.101 En Düşük
2.078
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZRDN 7,04 6.998.933 % 10,00  
PKENT 397,20 32.770.431 % 10,00  
ATAGY 4,29 805.040 % 10,00  
POLTK 599,80 9.180.617 % 9,99  
PENTA 334,80 49.270.964 % 9,99  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 14,6964 14,6980 % -0,55  
Euro 16,0892 16,1396 % -0,30  
Sterlin 19,1046 19,2004 % -0,36  
Frank 15,5349 15,6285 % -1,00  
Riyal 3,9051 3,9247 % -0,66  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.926 -25,65  
Altın Gr. 912 912 -15,99  
Cumhuriyet 5.970 6.061 -188,00  
Tam 5.950 6.100 -168,28  
Yarım 2.876 2.951 -81,40  
Çeyrek 1.442 1.475 -40,70  
Gümüş.Ons 24,98 25,02 -0,04  
Gümüş Gr. 11,83 11,84 -0,08  
B. Petrol 100 100 -6,46  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru