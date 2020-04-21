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***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.04.2020 18:38
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***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19)'e karşı alınan tedbirler kapsamında Şirketimiz portföyünde bulunan Panora AVM, 20 Mart 2020 tarihi itibariyle zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan market, eczane ve halen hizmet veren işletmeler haricindeki tüm mağazalarının faaliyetine geçici süreyle ara verilmesi kararı alınmış, salgınla yapılan mücadele kapsamında bünyemizdeki markalarımıza katkı sağlamak amacıyla 15 Mart 2020 - 30 Nisan 2020 tarihleri arasında, kapalı mağazalardan kira ve ortak gider katılım payı alınmamasına karar verilmiş, bu hususa ilişkin açıklama ise 19 Mart 2020 tarihinde KAP'ta ilan edilmişti. Panora AVM'nin Mayıs ayında faaliyete geçmesi halinde 20 Mart 2020 ve sonrasında zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan ve faaliyetine halen devam eden yukarıda belirtilen işletmeler hariç olmak üzere 31 Mart 2020 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş Kira, Ortak Gider, Elektrik, Su vb. Tüketim Giderlerine ilişkin borçlarının tamamını 30 Nisan 2020 tarihi itibariyle ödemiş ve herhangi bir borcu bulunmayan kiracılarımızdan Mayıs ayında da kira tahsil edilmemesine, Kararın kiracılara bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839635


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