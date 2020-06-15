***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/06/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon dönemde Şirketimiz portföyünde bulunan Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile alakalı, AVM bünyesinde bulunan markaların adı geçirilerek, sosyal medyada ve çeşitli Whatsapp gruplarında, içinde bulunduğumuz pandemi süreciyle ilgili, gerçeklik payı olmayan, asılsız iddiaların dolaştığı görülmekte, art niyetle yayılmaya çalışılan bu söylentilerle Panora AVM'ye zarar vermeye çalışılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelerle belirlenen tüm hijyen kurallarına harfiyen uyduğumuz ve her zamankinden daha güvenli hale getirdiğimiz alışveriş ve yaşam merkezimiz ile alakalı asılsız iddialara itibar edilmemesini, Gerçeklik payı bulunmayan bu asılsız iddiaları paylaşmaya devam eden hesap ve kişiler hakkında hukuki yollara başvurulacağını, Faaliyette bulunmasında yasal olarak engel bulunmayan tüm mağazalarımızın ziyaretçilerimizin hizmetinde olduğunu, Panora AVM‘nin 17.Haziran.2020 tarihinden itibaren normal çalışma saatleri olan 10:00 ile 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceği, hususları kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851265BIST