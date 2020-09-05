***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.09.2020 10:56
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/08/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz , Koronavirüs (Covid-19)'e karşı alınan tedbirlerle yaşanan normalleşme süreci ile birlikte, salgınla yapılan mücadele kapsamında bünyemizde faaliyet gösteren kiracılarımıza finansal destekte bulunarak bütçelerine katkı sağlamak amacıyla
•Geçmiş dönemlere ait borcun bulunmaması, •Ortak gider, kira ödemeleri veya kira sözleşmesi koşullarına aykırı davranılması nedeniyle kiralayan ile kiracı arasında idari veya hukuki herhangi bir ihtilafın bulunmaması, Koşullarını yerine getiren, zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan market, eczane vb. hizmet veren işletmeler haricindeki mağaza ve kiosk alanı kiracılarımıza, sözleşme koşulları dikkate alınarak yapılan değerleme sonucunda sadece Eylül ayı için geçerli olmak üzere 1-Aylık asgari veya aylık kira bedellerine pandemi öncesi uygulanan ıskontolarla belirlenmiş kira bedellerine %40'dan %80'a varan oranlarda ilave iskonto uygulanmasına, 2-1. Madde dışında kalan kiracılarımızdan ise Kira Sözleşmesi ile belirlenen Ciro Oranı üzerinden kira tahsil edilmesine, Kararın kiracılara bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873406
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,98
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.090
En Düşük
1.073
18:057,4426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0099
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4598
En Düşük
7,3806
18:058,8328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0196
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8344
En Düşük
8,7448
18:05462,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,14
|Açılış
|: 462,57
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
467,53
En Düşük
458,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|2,86
|1.540.144
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|429.742
|% 10,00
|
|PKENT
|1.368,80
|18.284.789
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|235.059
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.789.695
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|123.324.593
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|17.282.358
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,43
|153.977.895
|% -9,65
|
|ADEL
|18,00
|97.467.857
|% -7,02
|
|BMELK
|4,70
|1.385.693
|% -6,75
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
|
|FENER
|37,02
|1.166.425.844
|% 8,50
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|ASELS
|16,88
|799.735.490
|% -0,12
|
|GARAN
|6,80
|720.347.731
|% 0,59
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|KRDMD
|3,02
|613.656.429
|% 1,68
|
|GSDHO
|2,24
|418.896.393
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,74
|307.386.887
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4406
|7,4426
|% 0,13
|
|Euro
|8,7742
|8,8328
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,8473
|9,8967
|% 0,10
|
|Frank
|8,1136
|8,1625
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9778
|1,9877
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|2,91
|
|Altın Gr.
|462
|463
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-8,00
|
|Tam
|3.056
|3.134
|-1,31
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-0,63
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,95
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,06
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-1,73
|