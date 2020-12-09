***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2020 18:38
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aralık ayı başında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelerle koronavirüs (Covid-19)'e karşı alınan yeni tedbirler ve kısıtlamalar dikkate alınarak, salgınla yapılan mücadele kapsamında bünyemizde faaliyet gösteren kiracılarımıza finansal destekte bulunarak bütçelerine katkı sağlamak amacıyla •Geçmiş dönemlere ait borcun bulunmaması, •Ortak gider, kira ödemeleri veya kira sözleşmesi koşullarına aykırı davranılması nedeniyle kiralayan ile kiracı arasında idari veya hukuki herhangi bir ihtilafın bulunmaması, Koşullarını yerine getiren zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan market, eczane vb. hizmet veren işletmeler haricindeki mağaza ve kiosk alanı kiracılarımıza, sözleşme koşulları ve sektörleri dikkate alınarak yapılan değerleme sonucunda sadece 2020/Aralık ayı pandemi dönemi için geçerli olmak üzere 1-Kısıtlamalar nedeniyle faaliyetine geçici süreyle ara veren işletmelere kira tahakkuk ettirilmemesine, 2-Pandemi öncesinde kira bedellerine %29'a varan oranlarda uygulanan iskontoların devam ettirilmesine, 3-Kiralama koşul ve sektörler dikkate alınarak yapılan değerlemeyle, aylık kira bedelleri veya ciro oranlarına %40 ile %80'e varan oranlarda yapılacak iskontolara ek %10 iskonto uygulanmasına, 4-1 ve 3. madde kapsamında değerlendirilmeyen kiracılardan ise kira sözleşmesi ile belirlenen ciro oranı üzerinden kira tahsil edilmesine, Kararın Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilmesine, karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892486
BIST
18:051.350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,43
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.361
En Düşük
1.342
18:057,8376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,7896
18:059,4683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4371
18:05464,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -5,22
|Açılış
|: 464,96
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
461,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|126,50
|1.608.034
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,73
|26.835.264
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,12
|14.810.936
|% 9,99
|
|TKNSA
|14,11
|88.835.978
|% 9,98
|
|BERA
|18,07
|88.085.122
|% 9,98
|
|POLTK
|298,80
|2.541.767
|% -10,00
|
|ISATR
|274.500,00
|274.500
|% -10,00
|
|PAMEL
|25,12
|1.047.636
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,73
|2.794.056
|% -9,90
|
|SAFKR
|13,40
|18.867.634
|% -9,89
|
|GARAN
|9,28
|4.594.072.924
|% 3,80
|
|EREGL
|13,54
|2.917.679.978
|% 0,67
|
|PETKM
|4,74
|2.396.619.747
|% -3,07
|
|SELEC
|17,98
|2.170.624.537
|% -0,99
|
|DOHOL
|3,12
|2.119.751.951
|% 8,71
|
|DOHOL
|3,12
|2.119.751.951
|% 8,71
|
|GARAN
|9,28
|4.594.072.924
|% 3,80
|
|PETKM
|4,74
|2.396.619.747
|% -3,07
|
|EKGYO
|2,05
|678.772.593
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,09
|1.615.495.919
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8315
|7,8376
|% 0,24
|
|Euro
|9,4613
|9,4683
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,4441
|10,4965
|% 0,33
|
|Frank
|8,7516
|8,8043
|% -0,07
|
|Riyal
|2,0781
|2,0885
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-22,75
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|48,72
|48,72
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TKNSA
Yüzde 9.98 oranında artışla 14.11 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 521, 868 adet işlem
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17:57DOBUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 073 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 08 artarak (% 1.17 ) 1, 222
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RHEAG, UMPAS, SNPAM, INVEO, PEGYO, KRVGD, AKFGY, DOBUR, BERA, OLMIP
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17:56
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