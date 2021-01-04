***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2021 11:58
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu üçüncü taksit tutarı ve zamanını belirlemiş olup, ilerleyen dönemler için taksit tutar, tarih ve sayısı değişkenlik gösterebilir. ÜÇÜNCÜ TAKSİT HAK KULLANIM TARİHİ 06/01/2021, KAYIT TARİHİ 07/01/2021, ÖDEME TARİHİ İSE 08/01/2021 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.
Toplamda 9.570.000 TL dağıtılacak olup hisse başına 0,011 TL ödeme yapılacaktır.
Saygılarımızla
TAKSİT TOPLAM TEMETTÜ TUTARI TL 1 ADET HİSSE BAŞINA ÖDENECEK (BRÜT =NET) TL
1. TAKSİT 36.540.000 0,4200
2. TAKSİT 2.001.000 0,0230
3. TAKSİT 9.570.000 0,1100
4. TAKSİT 8.091.000 0,0930
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896594
BIST
13:181.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 20,29
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:187,3534
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0765
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:189,0405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0342
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
13:18456,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,67
|Açılış
|: 456,58
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:18
|NIBAS
|57,20
|19.688.621
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|741.265
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.944.957
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|92.604.615
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|VKING
|8,42
|8.315.871
|% -6,44
|
|CLEBI
|171,80
|103.856.468
|% -5,88
|
|KARTN
|90,70
|42.906.585
|% -5,08
|
|GUBRF
|82,90
|991.298.683
|% -3,66
|
|KOZAL
|106,30
|957.955.022
|% 9,93
|
|SISE
|7,42
|780.401.247
|% 1,50
|
|GARAN
|10,46
|740.853.928
|% 0,87
|
|KOZAA
|16,77
|714.649.657
|% 8,26
|
|SKBNK
|1,55
|508.622.410
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,20
|540.518.716
|% 2,80
|
|TSKB
|1,81
|308.097.999
|% 1,69
|
|YKBNK
|3,14
|528.642.750
|% 1,95
|
|KARSN
|3,48
|433.521.795
|% 7,08
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3481
|7,3534
|% -1,03
|
|Euro
|9,0326
|9,0405
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,0304
|10,0807
|% -0,96
|
|Frank
|8,3249
|8,3751
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9541
|1,9639
|% -1,03
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,44
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,87
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|29,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|26,75
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,47
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|0,97
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,16
|
|B. Petrol
|52,47
|52,47
|0,67
|