***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04/01/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu üçüncü taksit tutarı ve zamanını belirlemiş olup, ilerleyen dönemler için taksit tutar, tarih ve sayısı değişkenlik gösterebilir. ÜÇÜNCÜ TAKSİT HAK KULLANIM TARİHİ 06/01/2021, KAYIT TARİHİ 07/01/2021, ÖDEME TARİHİ İSE 08/01/2021 OLARAK BELİRLENMİŞTİR. Toplamda 9.570.000 TL dağıtılacak olup hisse başına 0,11 TL ödeme yapılacaktır. (Nominal değer üzerinden %11 oranında) Saygılarımızla TAKSİT TOPLAM TEMETTÜ TUTARI TL 1 ADET HİSSE BAŞINA ÖDENECEK (BRÜT =NET) TL1. TAKSİT 36.540.000 0,42002. TAKSİT 2.001.000 0,02303. TAKSİT 9.570.000 0,11004. TAKSİT 8.091.000 0,0930http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896848BIST