***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2021 19:05
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/01/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu üçüncü taksit tutarı ve zamanını belirlemiş olup, ilerleyen dönemler için taksit tutar, tarih ve sayısı değişkenlik gösterebilir. ÜÇÜNCÜ TAKSİT HAK KULLANIM TARİHİ 06/01/2021, KAYIT TARİHİ 07/01/2021, ÖDEME TARİHİ İSE 08/01/2021 OLARAK BELİRLENMİŞTİR. Toplamda 9.570.000 TL dağıtılacak olup hisse başına 0,11 TL ödeme yapılacaktır. (Nominal değer üzerinden %11 oranında) Saygılarımızla TAKSİT TOPLAM TEMETTÜ TUTARI TL 1 ADET HİSSE BAŞINA ÖDENECEK (BRÜT =NET) TL
1. TAKSİT 36.540.000 0,4200
2. TAKSİT 2.001.000 0,0230
3. TAKSİT 9.570.000 0,1100
4. TAKSİT 8.091.000 0,0930
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896848
BIST
18:051.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,71
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
18:057,4218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0081
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
18:059,0900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0153
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
18:05463,74
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 10,76
|Açılış
|: 463,74
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
463,98
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|57,20
|27.646.817
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.294.375
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|460.035
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.213.008
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.760.307
|% -10,00
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.135.705
|% -9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.916.033
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.952.620
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|946.830
|% -9,83
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.044.899
|% 9,81
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.135.705
|% -9,99
|
|KOZAL
|106,30
|1.422.086.463
|% 9,93
|
|GARAN
|10,32
|1.416.505.728
|% -0,48
|
|SISE
|7,38
|1.199.029.318
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.044.899
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,55
|775.685.137
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,07
|909.707.721
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,93
|694.729.600
|% 5,78
|
|TSKB
|1,80
|431.915.023
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4159
|7,4236
|% -0,08
|
|Euro
|9,0851
|9,0893
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,0344
|10,0847
|% -0,92
|
|Frank
|8,3899
|8,4404
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9735
|1,9834
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|45,76
|
|Altın Gr.
|463
|463
|10,00
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,17
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,18
|
|B. Petrol
|51,31
|51,31
|-0,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında