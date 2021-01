***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/01/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz aktifinde kayıtlı Panora AVM'nin 2020 yılında gerçekleşen ve aktif toplamın %2 sini aşmayan kiralamalara ilişkin bilgiler aşağıdadır.Feshedilen Kira Sözleşmeleri:Yıllık toplam kira geliri yaklaşık 6.300.000 TL olan ve 2020 yılı içinde farklı tarihlerde feshedilen kira sözleşmeleriaccessorize, Botti, Burger Team, By Moda Cafe Bistro, Cadde Şarküteri, Çırağan Et Lokantası, Çiçek Tacı, D&R, Fatime Cafe, ING Bank Atm, Kafes Fırın, Kar spor, Karamela, Kestanem, Mado, Mango, Silk&Cashmere, stafanel, Zeki Triko, Zekice.Yeni Düzenlenen Kira Sözleşmeleri:Yıllık toplam kira geliri yaklaşık 3.700.000 TL olan ve 2020 yılı için farklı tarihlerde düzenlenen kira sözleşmeleriArkadaş Kitabevi, Armonie Pırlant, Burger Make, DYSON, Fatima Restoran, Gloria Jeans's Coffees, Kestanem, La viye, MKM Teknik Servis, New Castle, Tepe Home.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897709BIST