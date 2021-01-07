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***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.01.2021 13:08



***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/01/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz aktifinde kayıtlı Panora AVM'nin 2020 yılında gerçekleşen ve aktif toplamın %2 sini aşmayan kiralamalara ilişkin bilgiler aşağıdadır. 
Feshedilen Kira Sözleşmeleri:   
Yıllık toplam kira geliri yaklaşık 6.300.000 TL  olan ve 2020 yılı içinde farklı tarihlerde feshedilen kira sözleşmeleri   
accessorize, Botti, Burger Team, By Moda Cafe Bistro, Cadde Şarküteri, Çırağan Et Lokantası, Çiçek Tacı, D&R, Fatime Cafe, ING Bank Atm, Kafes Fırın, Kar spor, Karamela, Kestanem, Mado, Mango, Silk&Cashmere, stafanel, Zeki Triko, Zekice.
Yeni Düzenlenen Kira Sözleşmeleri:  
Yıllık toplam kira geliri yaklaşık 3.700.000  TL  olan ve 2020 yılı için farklı tarihlerde düzenlenen kira sözleşmeleri   
Arkadaş Kitabevi, Armonie Pırlant, Burger Make, DYSON, Fatima Restoran, Gloria Jeans's Coffees, Kestanem, La viye, MKM Teknik Servis, New Castle, Tepe Home.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897709


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TGSAS 18,59 10.766.756 % 10,00  
JANTS 485,40 122.530.819 % 9,99  
BRYAT 520,80 11.436.768 % 9,99  
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Riyal 1,9478 1,9576 % 0,30  
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Altın Ons 1.919 1.920 0,97  
Altın Gr. 451 451 0,45  
Cumhuriyet 2.984 3.030 -45,00  
Tam 2.974 3.049 -44,35  
Yarım 1.437 1.475 -21,46  
Çeyrek 721 737 -10,72  
Gümüş.Ons 27,17 27,21 -0,08  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,01  
B. Petrol 54,38 54,38 0,08  
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